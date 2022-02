Vsestranski pametni telefon Huawei P50 Pro je že tu…

Ljubljana, 9. februar 2022 – Vsestranski pametni telefon Huawei P50 Pro, ki še posebej izstopa s svojo fotografsko zmogljivostjo, je od danes, 9. februarja, na voljo tudi v Sloveniji.

Ko je zapisano v sporočilu za javnost si ga boste lahko privoščili po priporočeni ceni 1.199 evrov. S tem se pridružuje edinstvenim slušalkam Huawei FreeBuds Lipstick, v februarju pa k nam prihaja tudi inovativni zložljiv telefon Huawei P50 Pocket.

Dovršen dizajn – Pametni telefoni nas ves čas spremljajo, z njimi hranimo pomembne življenjske trenutke, zato vse pogosteje postanejo dodatki, s katerimi izražamo slog, okus in osebnost. Z izredno tankim in lahkim ohišjem v dveh čudovitih barvah, vedno elegantni črni in zlati, je Huawei P50 Pro telefon, ki vam bo pomagal izraziti modni slog. S 16,7-centimetrskim (6,6-palčnim) 120-herčnim na straneh ukrivljenim zaslonom in skoraj nevidnimi robovi, ponuja izjemno vizualno in uporabniško izkušnjo. Daleč od tega, da bi bil prevelik za rokovanja, čeprav nudi več kot dovolj veliko zaslonsko površino. S težo 195 gramov je tudi lažji od vseh premijskih telefonov na trgu in ga lahko preprosto uporabljate z eno roko.

Izreden napredek v mobilni fotografiji – Huawei je bil ves čas od obstoja serije P predan snovanju vrhunske tehnologije kamer in kakovosti fotografij. Kot logičen razvojni korak zato s pametnim telefonom Huawei P50 Pro predstavljajo prvi sistem dvojne matrične kamere z glavno matriko, ki vključuje barvni (RGB) objektiv, monokromatski objektiv in večspektralno tipalo svetlobe. Zahvaljujoč tehnologijam True-Chroma Shot, XD Fusion Pro z novim filtrom Super Colour, pogonom True-Chroma Image in Super HDR, so fotografije barvite in polne podrobnosti tudi v slabih svetlobnih razmerah ter najboljša možna reprodukcija tega, kar vidi človeško oko. Novi telefon je opremljen s periskopskim objektivom s 3,5-kratno optično oziroma 100-kratno povečavo, medtem ko je ultra širokokotni objektiv opremljen s tehnologijo stabilizacije, za preprost zajem majhnih ali zelo oddaljenih predmetov v visoki ločljivosti. Pametni telefon Huawei P50 Pro podpira tudi optiko Huawei XD, ki odpravlja optične napake in obnavlja podrobnosti na fotografijah.

Velika baterija in nadvse hitro polnjenje – Huawei P50 Pro s kapaciteto 4360 mAh nudi dolgo avtonomijo baterije, ki podpira hitro žično polnjenje Huawei SuperCharge z močjo 66 W in brezžično z močjo 50 W, a kljub temu ohranja vitko in elegantno obliko. Na voljo je v dveh čudovitih barvah, zlati (Cocoa Gold) in črni (Golden Black) in je odporen proti vodi in prahu po standardu IP68.

Zdaj veste! Vsestranski pametni telefon Huawei P50 Pro ponuja to, kar si želi vsak, ki ga zanima izvrsten pametni telefon. O ceni, kot smo že, ne bomo dodatno nič zapisali, ker je nakup vaša odločitev./LN/Foto press Huawei/