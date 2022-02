Pametni telefon, ki ponuja ogromno svobode pri izražanju prek fotografij in videov

Ljubljana, 10. februar 2022 – Pametni telefoni so nam ponudili ogromno svobode pri izražanju prek fotografij in videov. Umetna inteligenca in njena globoka integracija v delovanje telefona pa je še dodatno pripomogla pri brisanju meje med amatersko in profesionalno fotografijo. In telefon Huawei P50 Pro potencial dviga še na višjo raven z novo funkcijo AI Cinemagraph, ki zagotavlja fotografsko izkušnjo brez primere.



V življenju vsakega od nas so čudoviti in pomembni trenutki, ki jih ne želimo zamuditi. Vendar jih je včasih težko zajeti v vsej njihovi polnosti z vsemi občutki in jih ohraniti večne. Fotografije lahko izgubijo vitalnost in energijo, dolg video posnetek pa onemogoča preprosto deljenje občutkov in čustev s prijatelji. Poleg tega večinoma snemamo iz roke in če se nam trese, je to lahko še dodatna velika težava. Huawei P50 Pro zato združuje strojne zmogljivosti dvojne matrične kamere z zmogljivostmi umetne inteligence.

Čustva, ki se ohranijo večno

Niso ne fotografije, ne običajni video posnetki, temveč nekaj vmes. Lahko bi jim dejali žive slike (angleško Cinemagraph), saj kombinirajo statično fotografijo s ponavljajočimi se gibi v kratek video posnetek. Umetniški učinek, ki s prepletanjem statičnega in dinamičnega naredi en sam kratek trenutek večen. Fantastične in očarljive lastnosti gibljive slike zagotavljajo toplo čutno izkušnjo, zato je že pritegnila pozornost številnih modnih blagovnih znamk, kot so Tiffany & Co, Armani in druge, ki jih spreminjajo v priljubljen način oglaševanja.

Za doseganja umetniškega učinka je pri običajnih pametnih telefonih priporočljivo stojalo, da lahko posnamete kakovosten »bumerang« in serijo fotografij, ki jih nato obdelate z zahtevnimi grafičnimi programi, kot sta na primer Photoshop in After Effects. Poleg časa, opisan postopek zahteva veščine in znanja, ki jih večina nima. Ravno tako so mobilne aplikacije, ki zagotovijo podoben učinek, toda postopek je še vedno dokaj zapleten, dodatno težavo pa povzroča plačljivost nekaterih. Tu priskoči na pomoč Huawei P50 Pro s funkcijo AI Cinemagraph in algoritmi umetne inteligence, ki premagajo izzive pri stabilizaciji slike, analizi gibanja v prizoru in zlitju posameznih sličic v končno umetniško gibljivo sliko. Vrhunski učinek, ki drugače zahteva čas in znanje, je dosegljiv s preprostim klikom na zaslon pametnega telefona, ki tudi na ta način premika meje možnosti v mobilni fotografiji.

Ujemite čustva s stabilizacijo slike

Funkcija AI Cinemagraph temelji na video načinu »bumerang«. Video posnetki izjemne kakovosti običajno zahtevajo uporabo profesionalne kamere na stojalu, ki zmanjšuje tresljaje in zagotavlja stabilizacijo ter jasnost posnetka. Za večino je takšna oprema nedosegljiva, saj je draga, uporaba pa zahteva veliko znanja. Primernejši so pametni telefoni, ki so v zadnjem času pridobili funkcije optične (OIS), elektronske (EIS) ali z umetno inteligenco podprte stabilizacije (AIS). Elektronska stabilizacija (EIS) v glavnem analizira slike, ki jih zagotavlja tipalo kamere in uporablja podatke, ki so na voljo, za odpravo zamegljenih delov. Preprosto povedano najprej pride do zajema video ali fotografijo, in šele nato do odprave napak.

Pametni telefon Huawei P50 Pro združuje prednosti naštetih metod stabilizacije slike, medtem ko v celoti izkorišča algoritme umetne inteligence, natančnost žiroskopa in strojne opreme kamer.

Profesionalni produkcijski učinki po zaslugi umetne inteligence

Ker ja za dostojno kakovosti gibljive slike potrebno natančno ugotavljanje, kateri del prizora je statičen in kateri dinamičen, proces zahteva visoko računalniško moč procesorja in zmogljivosti algoritmov umetne inteligence.

Zahvaljujoč nenehnim vlaganjem v raziskave in razvoj tehnologij umetne inteligence, je uspelo Huaweiu te dodatne izboljšati, preden so bile vgrajene v telefon P50 Pro. Napredna segmentacija gibanja, podobno uporabljajo filmski studii za posebne učinke, oziroma jo pogosto najdete v tehnologiji samodejne vožnje, mu omogoča visoko natančno prepoznavanje prizora, medtem ko algoritmi umetne inteligence dosežejo natančnejšo semantično segmentacijo. S kombinacijo obojega je doseženo natančno prepoznavanje in zagotovljena vrhunska izkušnja.

Funkcija AI Cinemagraph na primer ustvari posnetek ptice, da podrobnejše prikaže njeno gibanje in pot. Ravno tako je sposobna zajeti plapolanje las v vetru, kar doda svojevrstni umetniški učinek. Slike večerje s prijatelji bodo bolj žive, če bo zajeta nežna vodna para, ki se dviga s tople jedi. Ne glede na to ali gre za velike stvari, kot je posnetek pred čudovito naravno panoramo, ali za majhne življenjske trenutke, kot je pomežik ali nasmeh, bodo tehnologije umetne inteligence Huaweia ujele vse. Od makro do mikro sveta, pametni telefon Huawei P50 Pro pokrije različne scenarije, da bi povečal umetniški čut fotografije./LN/press Huawei