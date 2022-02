ZPS – predlaga, kako z majhnimi koraki do prihrankov pri ogrevanju

Ljubljana, 10. februar 2022 – Stroškom ogrevanja, ki močno bremenijo marsikatero slovensko gospodinjstvo, se ne moremo izogniti. S pametnimi odločitvami in ravnanjem pa lahko vsaj nekoliko znižamo znesek na položnici. Na ZPS so zbrali nekaj nasvetov. Preverite, morda lahko vsaj katerega izmed naštetih uporabite. Imejte v mislih: več nasvetov boste upoštevali, večji je lahko prihranek.

Ne pozabite, tudi z majhnimi koraki je mogoče prihraniti (vsaj) nekaj evrov. Splača se poskusiti.

Dolgoročno je seveda najbolj smiselna energetska sanacija celotnega objekta, pa naj bo to hiša ali večstanovanjski objekt: torej nova okna, fasada, toplotna izolacija zunanjih sten in strehe, posodobitev ali zamenjava ogrevalnega sistema in potratne kurilne naprave s sodobnejšo in z večjimi izkoristki. Gre za večjo začetno naložbo, ki ni vsakomur dosegljiva, pa tudi sicer je zdaj, sredi kurilne sezone, neprimeren čas za izvedbo.

1. Na radiatorje namestite termostatske ventile: Z njimi lahko nastavite želeno temperaturo in jo uravnavate veliko bolj natančno kot z navadnimi radiatorskimi ventili. Po prvi nastavitvi delujejo samodejno in vzdržujejo čim bolj enakomerno temperaturo (prek vgrajenih tipal). Če so pravilno nameščeni na vseh radiatorjih in v kombinaciji s centralno regulacijo ogrevalnega sistema, ki temperaturo ogrevanja prilagaja glede na zunanje temperature, je prihranek lahko tudi od 15 do celo 20 odstotkov.

2. Omislite si pametni termostat: Z njim lahko nastavite urnik ogrevanja in vnaprej določite temperaturo v vsakem prostoru posebej. Ogrevanje lahko uravnavate ter vklapljate ali izklapljate tudi na daljavo. Stroški za energijo bodo manjši, udobje pa večje, saj bo ogrevanje prilagojeno vašemu življenjskemu slogu in bivalnim navadam.

3. Temperaturo prilagodite prostoru: Na splošno velja, da je najprimernejša temperatura v bivalnih prostorih pozimi od 20 do 22 stopinj Celzija čez dan, ponoči pa od 16 do 18. Nočni režim povsem zadostuje tudi za prostore, ki jih redko uporabljate.

4. Oblecite kakšen kos oblačila več: Vsaka dodatna stopinja Celzija pomeni povečanje rabe toplotne energije za šest do osem odstotkov. Ob trenutnih cenah ogrevanja je vsekakor ceneje obleči kakšen kos oblačila več. Vaše udobje ne bo prav nič okrnjeno.

5. Zrak naj neovirano kroži okrog ogrevalnih teles: Radiatorjev in drugih ogrevalnih teles ne zalagamo s pohištvom in drugimi predmeti, prav tako jih ne zagrinjamo z zavesami ali na njih sušimo perilo. Zrak mora namreč neovirano krožiti okrog njih, v nasprotnem primeru lahko oddajo tudi do 20 odstotkov manj toplote.

6. Očistite reže na radiatorjih: Umazanija in prah, ki se nabirata med rebri radiatorja, lahko zmanjšata prehod toplote v prostor tudi do 30 odstotkov.

7. Odzračite radiatorje: Redno preverjajte, ali so radiatorji enakomerno ogreti po celotni površini. Če niso, jih je treba odzračiti, saj lahko zrak v sistemu poveča stroške ogrevanja tudi za 15 odstotkov.

8. Izkoristite toploto zimskega sonca: Ne samo vroče poletno sonce, tudi zimsko ima svojo moč, zato ob sončnih dnevih dvignite rolete in odgrnite zavese. Temperatura v prostoru se bo zagotovo dvignila za kakšno stopinjo. Ko sonce zaide, zlasti pa ponoči, rolete spustite – tako boste preprečili nepotrebno ohlajanje prostorov.

9. Kuhajte doma: S pripravo obrokov v domači kuhinji lahko prihranite. Ne samo zato, ker je ceneje kot prehranjevanje v restavracijah, ampak tudi zato, ker toplota, ki jo oddajata štedilnik in pečica, ogreje še kuhinjo. Vratca pečice po uporabi pustite odprta oziroma priprta, da bo vroč zrak še dodatno ogrel prostor.

10. Ne pozabite na prezračevanje: Redno in pravilno prezračevanje je nujno za zdravje in preprečevanje nastanka plesni. Dva- do trikrat na dan na stežaj odprite okna in vrata, da ustvarite prepih in se zamenja ves zrak v prostorih./LN/ZPS