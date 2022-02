Dr. Tomaž Kostanjevec iz osebnih razlogov zapušča SPIRIT Slovenija

Ljubljana, 11. februarja 2022 – Danes, 11. februarja, so iz agencije SPIRIT Slovenija sporočili, da pri njih z delom zaključuje njen dosedanji direktor, dr. Tomaž Kostanjevec, ki je v začetku meseca podal odstopno izjavo iz osebnih razlogov s položaja direktorja.

Ko so še zapisali je v času njegovega vodenja agencija uspešno izpeljala vrsto aktivnosti, programov in ukrepov za slovenska podjetja ter zastavila številne nove.

Dr. Tomaž Kostanjevec je z delom na SPIRIT Slovenija kot vršilec dolžnosti direktorja pričel 21. septembra 2020, 21. 3. 2021 pa ga je Vlada RS imenovala za direktorja za obdobje petih let. Je doktor znanosti iz strojništva, ki se je specializiral za področje naprednih konceptov vodenja proizvodnje. Obvlada različna področja, saj je diplomiral iz strojništva in ekonomije, pa tudi iz prava in managementa. Ima dolgoletne izkušnje z vodstvenih pozicij v različnih podjetjih in organizacijah.

V času njegovega vodenja je agencija uspešno izpeljala vrsto aktivnosti, programov in ukrepov za slovenska podjetja. Pri tem še posebej izstopa lansko leto, ki je bilo na področju finančnih spodbud za podjetja najuspešnejše leto agencije doslej.

»Lani smo slovenskim podjetjem izplačali rekordnih 73,5 milijona EUR nepovratnih sredstev,« pravi dr. Kostanjevec. Med ukrepi, ki so konkretno pripomogli k okrevanju slovenskega gospodarstva v času epidemije covid-19, pa izpostavlja Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu, kjer so 3762 podjetjem iz te panoge izplačali 30,1 milijona EUR.

Leto 2021 je minilo tudi v znamenju dveh obsežnih in izjemno uspešnih projektov. Prvi je Digitalno središče Slovenije, ki je bilo vzpostavljeno v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, v okviru katerega so bile slovenski in mednarodni javnosti predstavljene najnaprednejše tehnologije, izdelki, storitve in prototipi, ki so plod slovenskega znanja in sodelovanja. Drugi pa je nacionalna predstavitev Slovenije, njenega gospodarstva, podjetij in prebojnih rešitev na svetovni razstavi Expo v Dubaju, ki poteka od oktobra 2021 do konca marca 2022, kjer so z lastnimi idejami in pristopi podprli množico slovenskih podjetij in jim omogočili vzpostavitev stikov s podjetji s celega sveta.

Pod njegovim vodstvom je bila agencija izjemno aktivna tudi na področju inovacijske dejavnosti, reforma slovenskega inovacijskega sistema namreč predvideva tudi krepitev delovanja SPIRIT Slovenija, ki bo sistemsko koordiniral trenutno razdrobljeni slovenski inovacijski ekosistem, ter proaktivno vstopal na globalni trg. »Ker verjamemo, da je sodelovanje edina pot do inovativnega podjetništva, smo v projekt reforme slovenskega inovacijskega ekosistema, ki ga vodi Generalni direktorat za reforme pri Evropski komisiji, v zadnjem letu vključili vse relevantne deležnike ekosistema. Še več, uspeli smo pripraviti tudi analizo stanja in benchmarking z drugimi uspešnimi inovacijskimi državami. Prve ukrepe na področju inovacijske dejavnosti bo agencija lahko začela izvajati že letos, v okviru Programa za okrevanje in odpornost in kasneje tudi v okviru nove kohezijske perspektive,« je zaključil dr. Kostanjevec.

V času njegovega vodenja je SPIRIT Slovenija tudi izjemno uspešno pozicioniral Slovenijo kot zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarsko okolje med potencialnimi investitorji in poslovnimi partnerji na prioritetnih tujih trgih. Za potrebe nacionalne komunikacijske kampanje I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. je bilo lani izbranih še 21 izjemnih slovenskih podjetij, ki so obogatila družino 41 ambasadorjev slovenskega gospodarstva. Njihove prebojne rešitve so postale rdeča nit največje oglaševalske kampanje na prioritetnih tujih trgih, v katero je vključeno tudi oglaševanje na televizijskih in digitalnih platformah mreže CNN International. »Izjemen korak naprej smo naredili tudi na področju gospodarske diplomacije, saj smo s številnimi tujimi veleposlaništvi v Sloveniji vzpostavili odlično sodelovanje in začrtali skupne projekte v prihodnje,« dodaja dr. Kostanjevec.

Trenutno agencija intenzivno pripravlja ukrepe v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v skupni vrednosti dobrih 180 milijonov EUR za prehod v krožno gospodarstvo, raziskovalno razvojne projekte, pilotne demo projekte, ter investicijske projekte po Zakonu o investicijah. Ta sredstva bodo usmerjena v zeleni prehod, digitalizacijo in rast produktivnosti slovenskega gospodarstva.

»SPIRIT Slovenija zapuščam v odlični kondiciji, z vrhunsko, motivirano in strokovno ekipo, s katero smo uspešno izpeljali vrsto aktivnosti, programov in ukrepov za podjetja v vseh fazah njihovega poslovanja ter uspešno zastavili številne nove, ki jih bo agencija izpeljala v prihodnje. Ponosen sem, da sem bil del tako predane ekipe strokovnjakov na agenciji in prepričan sem, da bodo tudi naprej sledili zastavljeni viziji – biti v pomoč slovenskim podjetjem pri njihovi rasti, razvoju in širjenju na tuje trge ter še naprej krepiti prepoznavnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva v skladu z dolgoročno strategijo brez političnega vpliva,« je ob slovesu dodal dr. Kostanjevec.