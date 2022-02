Informativni dnevi še drugo leto zapored praviloma v spletni obliki

Ljubljana, 11. februar 2022 – Danes, 11. februarja in jutri, 12. februraja, potekajo informativni dnevi tudi za bodoče študente. Glede na razmere pa bodo ti še drugo leto zapored bodo ti, zaradi znanih ukrepov za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 potekali praviloma v virtualni obliki na daljavo.

Največje 3 slovenske univerze (Univerza v Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem) bodo informativne dneve izvajale on-line, kot že v preteklem študijskem letu. Univerza v Novi Gorici pa bo informativne dneve izvedla hibridno. Kako bodo potekali informativni dnevi na posameznih fakultetah in samostojnih visokošolskih zavodih pa lahko bodoči študenti preverijo na spletnih straneh fakultet, ki jih zanimajo.



Bodoče študente spodbujamo, da na informativnih dnevih pridobijo kar se da veliko informacij o izvajanju študijskega programa, če je mogoče, pa o študiju povprašajo tudi starejše bodoče kolege.



Pred vpisom in dejanskim pričetkom študija je zelo pomembno, da se dijaki pozanimajo o vpisnih pogojih na posamezni študijski program. Kar nekaj je namreč takšnih, ki zahtevajo opravljanje predhodnih preizkusov znanj (sprejemnih izpitov), ki jih morajo bodoči študenti opraviti, če se na študijski program želijo vpisati. Zelo pomembna informacija je tudi kje in kako se študijski proces izvaja. Kar nekaj študijskih programov se izvaja na različnih lokacijah po univerzitetnem mestu, kar lahko vpliva na izbiro kraja bivanja in načina prevoza. seveda najbolj zanima vsebina študija, kako le-ta poteka, koliko je posamezni študijski program zahteven in kakšna znanja podaja. Vsako leto bolj pa dijake zanima tudi, ali bodo po zaključku študija (ali pa morda že med njim) lahko našli zaposlitev in kaj bi ta zaposlitev lahko bila. Mnogi dijaki si v času študija želijo na mednarodno izmenjavo, kar prav tako igra vlogo pri odločanju za študijski program.



Med starejšimi kolegi študenti naj se pozanimajo o tem, kako študij poteka, kako natrpan je urnik, kakšne so možnosti osebnostne in karierne rasti ob samem študiju, itd. Pogosto na nadaljnjo pot študenta in diplomanta bolj vplivajo njegove obštudijske aktivnosti ali študentsko delo, ki ga je v tem času opravljal.



Ob tem pa bodoči študenti ostale informacije o obštudijskih zadevah lahko prejmejo tudi na spletnih straneh študentskih organizacij. Informacije o tem, kje in kako si urediti študentsko prehrano, kako kupiti vozovnico za javni potniški promet, kje zaprositi za štipendijo, kdaj in kako do sobe v študentskem domu lahko bodoči študenti najdejo na spletnih straneh Študentske organizacije Slovenije (https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/).



Glede obštudijskih aktivnosti, kot so različni zabavni dogodki, neformalna izobraževanja, športne aktivnosti in kulturna udejstvovanja pa lahko največ informacij najdejo na spletnih straneh študentskih organizacij univerz v študijskih središčih, v katerih se bodo izobraževali. Za Ljubljano je to ŠOU Ljubljana (z zavodi ŠOU Šport, ŠOLT in Kampus), v Mariboru ŠOU Maribor (z zavodi Zdrava zabava in ŠTUK) ter na obali ŠOU Primorska. V lokalnih okoljih pa obštudijske aktivnosti organizira in izvaja tudi 51 študentskih klubov, o delovanju njim najbližjega se lahko pozanimajo na njihovih spletnih straneh, vse klube pa najdejo na strani Zveze ŠKIS, ki vsako leto organizira tudi največjo študentsko prireditev, Škisovo tržnico./LN/ŠOS/