Ljubljana, zeleni čudež, izbrana za najboljšo destinacijo Evrope; A res…???

Ljubljana, 13. februar 2022 – Iz Turizem Ljubljana so sporočili, da je Ljubljana zmagovalka 13. izvedbe projekta “European Best Destinations 2022“. Tako naj bi se odločile popotnice in popotniki s celega sveta z glasovanjem, ki je potekalo med 20. januarjem in 10. februarjem. Kar 92 odstotkov vseh glasov izhaja iz drugih držav in dokazuje izjemno mednarodno privlačnost slovenskega glavnega mesta.

S tem naj bi Ljubljana postavila tudi svojevrsten rekord v celotni zgodovini tekmovanja, od leta 2009 namreč še nobena država ni zmagala s tako velikim deležem glasov zunaj svojih meja.

Ljubljana pa ni privlačna destinacija le za popotnike. Kot je še zapisno, v javni objavi Turizma Ljubljana, so pri European Best Destinations izpostavili tudi, da bi razumeli ta zeleni čudež, ga obiskujejo tudi cele delegacije županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov. Ni kaj, pohvalno in vredno čestitke!

A res…??? – No, ker je tako, kot zapisano zgoraj, smo mi skočili nekoliko po tej »nagrajenki«, kamor popotnice in popotniki s celega sveta morda ne zaidejo in si ne vzamejo časa, da bi si ogledali tudi drugo plat »privlačnosti« slovenskega glavnega mesta.

Da ne bo pomote! Nismo se posebej trudili iskati omenjene druge plati »privlačnosti« Ljubljane, ki je, kot sporoča Turizem Ljubljana, prejela kar 92 odstotkov vseh glasov glasovalcev, kar naj bi dokazovalo to izjemno mednarodno privlačnost slovenskega glavnega mesta.

Prestopili smo “mejo” Četrtne skupnosti Center (to je ob povezovalni železniški progi LJ/NM, to je na Vodmatu) in se ob progi (po sprehajalni poti) odpravili do Most, in sicer do področja, kjer prebivalci Ljubljane “uživajo” ob pogledu na termoelektrarno Toplarna Ljubljana (danes enota TE-TOL Energetike Ljubljana) in seveda danostim, ki jim ga ta njihovemu okolju in ozračju prinaša.

In kaj smo videli ob poti (okoli 1, 5 km sprehajalni poti, ki jo je treba prehoditi, do spodaj predstavljenih “lepot”) ? Ti zanimivi utrinki, ki si jih lahko ogledate, pa žal nekoliko postavljajo na laž ocenjevalce in “hvalospevnike” tega zelenega čudeža, ki se doma hvali, da so jim tuji ocenjevalci prisodili priznanje – Ljubljana, zeleni čudež, izbrana za najboljšo destinacijo Evrope.

Da ne bo pomote! Središče Ljubljane morda izpolnjuje zahteve za podelitev priznanja za izbiro zmagovalke 13. izvedbe projekta “European Best Destinations 2022«, a kot celota bo zato potrebovala še vrsto let, kar dokazujejo tudi ti naši posnetki./Objavo pripravil J. Temlin/Avtor fotografij in video posnetka Janez Temlin/