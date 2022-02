Ljubljana, 15. februar 2022 – Na današnji dan, 15. februarja, obeležujemo mednarodni dan boja proti otroškemu raku, ki ga je leta 2002 ustanovila mednarodna organizacija International Childhood Cancer Day. Vseslovensko akcijo ozaveščanja o prisotnosti raka pri otrocih je pripravilo tudi Društvo Junaki 3. nadstropja, s čimer želijo poudariti, da rak ni samo bolezen odraslih.

Zato bo danes, 15. februarja, Slovenija zasijala v zlati barvi, barvi pentlje, ki simbolizira otroškega raka. »Zlato je plemenita kovina. Prav tako so plemeniti naši otroci. Predstavlja plamen upanja in čistost otroških src. Simbolizira boj z rakom.

Zlato mora skozi ogenj, da postane močnejše in trpežnejše. Takšna je tudi pot Junakov – otrok z rakom. Po vseh težavah in bolečinah, ki jih izkusijo, so močnejši in pogumnejši. Zato jih imenujemo Junaki z veliko začetnico,« pravi predsednica Društva Junaki 3. nadstropja Urška Kolenc.

Društvo Junaki 3. nadstropja, ki so ga ustanovili starši otrok z rakom, za ta dan organizira vseslovensko akcijo ozaveščanja o raku pri otrocih. K sodelovanju so povabili vse slovenske občine in ostale lastnike, da 15. 2. objekte po vsej Sloveniji osvetlijo z zlato oz. rumeno barvo in tako izkažejo podporo Junakom ter Junakinjam. Sprožili so tudi akcijo ozaveščanja v slovenskih šolah in vrtcih, s čimer želijo povečati zavedanje, da bolezen rak ni samo bolezen odraslih.

Zlata pentlja izkazuje podporo otrokom in mladostnikom, ki se pogumno spopadajo z rakom, vsem, ki so premagali otroškega raka, družinam, ki pogumno živijo naprej, čeprav so zaradi raka izgubile otroka, zdravnikom, zdravstvenemu osebju in prostovoljcem, ki svoj poklic ter čas namenjajo otroškemu raku.

Rak pri otrocih v Sloveniji – Za rakom v Sloveniji letno zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Ozdravljivost je 80%, mnogi pa bitko s to kruto boleznijo žal izgubijo. Otroci in mladostniki, ki so trenutno v fazi zdravljenja, kot tudi tisti, ki so bolezen uspešno premagali, si predvsem želijo, da bi bili med vrstniki sprejeti. Rak je namreč pri otrocih še vedno pogosto tabu tema in v Društvu si prizadevajo doprinesti k večjemu sprejemanju. Mnogi vrstniki Junakov posledično nimajo dovolj informacij o tej bolezni in se zato gologlavih Junakov izogibajo ali pa se jih celo bojijo.

Vabljeni, da ob mednarodnem dnevu boja proti raku pri otrocih izpolnite kratko anketo o otroškem raku, ki jo najdete na – TEJ AKTIVNI POVEZAVI/ LN