Vrhunska slovenska podjetja v ospredju oglaševalske kampanje na CNN International

Ljubljana, 14. februarja 2022 – Javna agencija SPIRIT Slovenija je v sklopu globalne komunikacijske kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva I feel Slovenia Green. Creative. Smart. že ob zaključku lanskega leta pričela z izvajanjem največje oglaševalske kampanje doslej.

Tudi letos bo s pomočjo oglaševalske kampanje na televizijskih in digitalnih platformah mreže CNN International tuji poslovni javnosti predstavljala prednosti in dosežke slovenskega gospodarstva preko izjemnih oglasnih video zgodb izbranih 41-ih ambasadorjev slovenskega gospodarstva. Nacionalna kampanja za promocijo slovenskega gospodarstva na CNN International si obeta več sto milijonov ogledov mednarodnega občinstva.

SPIRIT Slovenija je že konec leta 2019 pričel z zasnovo in izvedbo mednarodne komunikacijske kampanje za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije v mednarodnem okolju, ki so jo doslej fokusirano izvajali predvsem v regiji DACH, Veliki Britaniji, ZDA, Južni Koreji, ZAE ter na Kitajskem in Japonskem. Večletna kampanja osvetljuje ključne konkurenčne prednosti Slovenije na nišnih področjih zelenega gospodarstva, okoljskih tehnologij, robotizacije, mobilnosti, digitalizacije, razvoja in raziskav ter kreativne industrije. Za potrebe kampanje je bilo v letih 2020 in 2021 preko javnega poziva za ambasadorje slovenskega gospodarstva izbranih 41 izjemnih slovenskih podjetij, katerih prebojne rešitve so vključene v številne promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja na tujih trgih. Vsako za ambasadorja izbrano podjetje na svojem področju ponuja edinstvene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo ter pripomore k prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, ustvarjalne in zelene države.

Več o ambasadorjih slovenskega gospodarstva je na voljo tukaj.

»SPIRIT Slovenija z mednarodno kampanjo in njeno poenoteno aplikacijo na komunikacijska in predstavitvena orodja gradi prepoznavnost slovenskega gospodarstva v tujini. Verjamemo, da bodo gledalci izjemnih videov začutili našo državo in jo doživeli kot privlačno, uspešno in stabilno ter zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarsko okolje, ki ponuja možnost sodelovanja, poslovne rasti in razvoja,« pravi Mateja Jarc, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije na SPIRIT Slovenija. Prepričana je, da bodo s kampanjo dosegli nove potencialne poslovne partnerje in investitorje, »ter s tem pomagali slovenskemu gospodarstvu k še večji prepoznavnosti, obenem pa svetovni javnosti na sodoben ter dinamičen način pokazali slovensko znanje, dosežke in vrednote, na katere smo lahko prav vsi upravičeno ponosni.«

V želji po čim bolj konkurenčni predstavitvi zgodb slovenskih ambasadorjev je SPIRIT Slovenija skupaj z digitalno marketinško agencijo POINT OUT in produkcijsko hišo PRIMATE lani jeseni zasnoval serijo predstavitvenih videov. Skupno bo v okviru kampanje izdelanih 52 promocijskih videov, in sicer je za vsakega od treh sklopov kampanje: Zelena. (Green), Ustvarjalna. (Creative.) in Pametna. (Smart.) predvidena izdelava dveh krovnih in dveh krajših teaser videov, za vsakega od ambasadorjev pa še posamičen 2-minutni predstavitveni video. V prvem delu vsakega krovnega videa so najprej zajete ključne karakteristike in dosežki Slovenije, vezani na posamezni sklop, v drugem delu pa so na kratko povzete prebojne zgodbe ambasadorjev, ki sodijo v posamezni sklop. Doslej je v okviru kampanje nastalo 27 videov, ki so že objavljeni na komunikacijskih kanalih SPIRIT Slovenija (spletna stran, Facebook, LinkedIn, YouTube), preostali pa bodo sledili kasneje v letu.

»Pri zasnovi scenarijev za posamične, krovne in teaser videe smo ubrali enotno strukturo z možnostjo modularne prilagoditve vsebine glede na podjetje ali sklop. S tem smo poskrbeli, da se gledalec kljub 41 različnim podjetniškim zgodbam zaveda, da so vsi videi del iste kampanje,« pravi Nejc Slovnik, direktor agencije POINT OUT.

Že vse od konca leta 2021 so ti videi uporabljeni kot digitalni oglasi na cnn.com in televizijski oglasi na CNN International v regijah EMEA, Severne Amerike in Azije. CNN International je za izpostavitev ključnih prednosti slovenskega gospodarstva na svoji strani pripravil posebne oglasne podstrani (CNN Hub), kjer so z znamčenimi vsebinami izpostavljeni dosežki slovenskega gospodarstva skozi oči posameznih ambasadorjev, dejstva o slovenskem gospodarstvu, napredku in druge zanimivosti. Globalna oglaševalska kampanja za promocijo slovenskega gospodarstva na CNN International si obeta več sto milijonov ogledov mednarodnega občinstva.

S kampanjo na svetovno znani televizijski mreži CNN International so na SPIRIT Slovenija želeli tuje kupce in investitorje prepričati o kakovosti in dobrih lastnostih slovenskega gospodarstva in veseli jih, da so njihov oglaševalski potencial prepoznali tudi na CNN. Tudi v prihodnje načrtujejo nadaljevanje te uspešne zgodbe in pripravo še več podobnih kampanj, ki bodo povečevale ugled Slovenije med tujimi poslovnimi javnostmi in gradile zaupanje v slovensko gospodarstvo./LN/SPIRIT