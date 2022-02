Veš, kaj ješ: Ste za skodelico čaja? Katerega izbrati?

Ljubljana, 17. februarja 2022 – V mrzlih zimskih dneh, saj je še zima, se prileže skodelica toplega čaja. Toda katerega izbrati? Na trgovskih policah se namreč nahaja pester izbor čajev – od zelenih, črnih, sadnih, zeliščnih, aromatiziranih, instant… Zato so na ZPS so zbrali nasvetov kratkih nasvetov, s katerimi se velja seznaniti.

S kofeinom ali brez? – Nekateri namesto na jutranjo kavo posežejo po skodelici pravega ali mate čaja. Tako kot kava tudi pravi (črni, rdeči, zeleni čaj) in mate čaj vsebujeta kofein. Učinkovino, ki v zmernih odmerkih poveča budnost in zmanjša zaspanost. Vendar prepogosto uživanje napitkov, ki vsebujejo kofein, ni priporočeno. Večje količine zaužitega kofeina imajo lahko neželene učinke, kot so pogostejše uriniranje, pospešen srčni utrip, glavobol, tresenje in motnje spanja. Pri ZPS zato pri uživanju pravega in mate čaja svetujejo zmernost. Prav tako svetujejo, da se zaradi vpliva kofeina na spanec v večernih urah oziroma tik pred spanjem čajem s kofeinom raje izognete.

Sadne arome, dodan sladkor?! – K izbiri sadnega čaja nas pogosto privabijo privlačne slike sadežev na prvi strani embalaže. Pogosto bi glede na predstavitve čajnih mešanih z okusom jagode pričakovali, da gre za čaj, v katerem je pomemben delež jagod. Vendar ob podrobnejšem pogledu seznama sestavin lahko razberemo, da je temu ni tako (kliknite za primere).

Primerjalno ocenjevanje jagodnih čajev, najdete ga na https://potrosnikovzoom.si/zivila-in-pijace/145-jagodni-caji-koliko-jagod-je-dejansko-v-njih je pokazalo, da se delež jagod v pregledanih čajih giblje le med 0,1 in 3 %. Vsekakor bodite pri izbiri čajev bolj kot na prvo stran embalaže, ki je pogosto oglasni prostor izdelka, pozorni na njeno zadnjo stran, kjer se skriva seznam sestavin.

Čeprav čaji, ki jih najdemo na trgovskih policah, običajno ne vsebujejo dodanega sladkorja, obstajajo izjeme. Izjema so tako imenovani instant čaji, za katere je pogosto značilen majhen delež čajnega ekstrakta in veliko dodanega sladkorja. To potrjuje tudi primer instant čaj mango in pasijonka na zgornji grafiki, v katerem je 1 % ekstrakta črnega čaja in kar 94 % sladkorja.

Veš, kaj ješ nasvet: Pogosto poseganje po sladkih napitkih pomembno vpliva na skupni dnevni vnos sladkorja in energije. Zato vam pri uživanju čajev z dodanim sladkorjem (ali medom) svetujemo zmernost. Najboljša izbira pa bo, če se sladkorju v čaju poskusite popolnoma izogniti.

Pravi in mate čaj vsebujeta kofein, zato z njunim pitjem ne pretiravajte. Ker uživanje kofeina pred spanjem lahko povzroči nespečnost, odsvetujemo pitje tovrstnih čajev v večernih urah.

Čaji so v trgovini navadno pakirani v več plasti embalaže – celo do štiri! Zato svetujemo, da namesto čajnih vrečk, čaj raje kupujete v razsuti obliki, pri pripravi pa uporabljate cedilo. Še več koristnih informacij najdete na http://www.veskajjes.si ./LN in ZPS/Foto: ZPS in LN/