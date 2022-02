Zanimivost – Tihotapljenja kot človeška iznajdljivost

Moskva, 17. 2. 2022 – Zgodovina tihotapljenja je zgodovina človeške iznajdljivosti. No, tako pa je potekalo tihotapljenje v Rusiji. Tihotapljenje se je tam znano že iz časov Ruskega imperija, ko so tihotapci preko meje prevažali francoske parfume, svilo, čipke, porcelan, začimbe in čaj.

V času Sovjetske zveze, torej po revoluciji, pa so v državo po ilegalnih poteh prihajale ženske najlonske nogavice, tuji časopisi, kontracepcija (v tistih časih je bila izjemna redkost), barvni kemični svinčniki, gramofonske plošče in konzerve ananasa.

Tihotapci so pri tem uporabljali najrazličnejše prijeme. Namestnik načelnika Severozahodne carinske uprave Andrej Fjodorov je nad domiselnostjo in veščino tihotapcev navdušen in pravi »Tihotapstvo je obrt, v kateri najdete tudi izjemne mojstre.« Pa si oglejmo nekaj te »izjemnih veščin«

Iz Pariza z ljubeznijo – Leta 1831 je bilo na severozahodni ruski meji zaplenjeno blago iz Pariza v vrednosti 48.281 rubljev (dober konj je takrat stal 200 rubljev). Novica o zaplembi tako dragocenega blaga je prispela do samega carja Nikolaja I. Ta se je odločil, da se sam prepriča, za kakšno blago gre. Pod kočijaževim sedežem je bila privezana tkanina iz zlata, v platnenih vrečah, v katerih se je shranjevalo olje za mazanje koles, pa bile še druge dragocenosti.

To je naredilo na carja tako globok vtis, da se je od takrat naprej sam začel intenzivno zanimati za uvoz blaga in zaščito meja. »Za carinike so bili natisnjeni posebni priročniki, opremljeni z ilustracijami, v katerih so bili zbrani najbolj domiselni triki tihotapcev. Na neki ilustraciji so bile na primer hlače z žepom za skrivanje steklenic alkohola,« je pojasnila Ana Nikolajeva, namestnica načelnika Osrednjega muzeja carinske službe Rusije.

Tihotapski pes – V 40. letih 19. stoletja je generalni guverner Novorusije (območje na vzhodu Ukrajine, ki je bilo del Ruskega imperija) Voroncov z nekim trgovcem Toporovom stavil, da mu ne bo uspelo iz Odese pretihotapiti blaga v vrednosti 10.000 rubljev (dnevna delavska plača je bila 2 rublja). V kolikor bi Toporovu vseeno uspelo, mu je guverner obljubil desetkrat višjo nagrado.

Trgovec je zjutraj prišel na carinsko postajo, kjer so ga dodobra preiskali, odrli stene kočije in celo pregledali ušesa konjev. Ko cariniki niso ničesar našli, je Toporov pocrkljal malega črnega pudlja, ki se mu je ves čas motal okoli nog. Izkazalo se je, da je ta pudelj v bistvu navaden mešanec, ki ga je trgovec obril do gole kože, ga oblekel s tkanino, v katero je všil briljante, čez to pa psu nadel ovčje runo.

Nova oblast – novo blago – Po koncu državljanske vojne v 20. letih 20. stoletja se je pojavil velik primanjkljaj najbolj navadnih stvari za vsakodnevno uporabo. Tihotapci so v državo (ZSSR) prinašali gumbe, igle za šivanje, tkanine, predivo, nakit, gobe in krtače za lase. Pri tem so uporabljali raznovrstna skrivališča: v bučah so prevažali alkohol, v petah čevljev so skrivali diamante, v zmrznjene ribe pa so všili gumbe ali zlatnike.

Diplomatska imuniteta – Decembra 1935 je japonski diplomat Kuna Katsumi poskusil preko obmejne postaje Negorelo v nekdanji Beloruski SSR v dveh skrinjah pretovoriti japonski vohunki (šlo naj bi za njegovo ljubico in njeno mati). Informacijo o tem so cariniki dobili vnaprej, vendar je bilo pregledovanje prtljage diplomatov strogo prepovedano. Zato so se odločili, da carinski postopek maksimalno zavlečejo. Grobo so premetavali skrinje japonskega atašeja in jih neopazno prebadali s šilom. Ženski na koncu nista več zdržali pritiska in sta se sami razkrili.

Z letalom po cigarete – V maju leta 2014 je nedaleč od naselja Boljšoje Selo 1.150 km zahodno od Moskve obmejna služba zadržala tri tihotapce, ki so se ukvarjali z modelarstvom. 51-letni Rus in 31-letni Litvanec sta napravila majhno letalo iz materiala, ki sta ga imela na voljo doma. 5-litrska plastična posoda je imela funkcijo rezervoarja, za kolesa sta uporabila kar ta od otroškega vozička, trup je bil narejen iz vezanih plošč, krila pa iz stiropora, obloženega s stekleno volno. Tihotapca sta letalo upravljala z radijskim oddajnikom, cariniki pa so ju ujeli ravno med tem, ko sta na letalo pritrjevala 50 paketov cenenih cigaret, z namenom da bi jih pretihotapila v Litvo.

Da ne bo pomote! Tudi v t. i. poštenih državah tihotapci prav tako dokazujejo svoje tihotapske veščine. Naj omenimo le eno do zanimivih resničnih anekdot. Na slovenski mejni prehod z Italijo so se v rajnki Jugoslaviji, sredi največje vročine, pripeljali štirje Bosanci, vsi bili oblečeni v zimske bunde (pozneje je bilo ugotovilo, da je imel vsak oblečen, kar dve). Ko jih je carinik vprašal, zakaj so tako oblečeni, saj je zunaj neznosna vročina, so mu prijazno pojasnili, da je to njihova »lična« (osebna) garderoba. Saj res! Se spomnite tudi kako smo iz Italije švercali kavo, pa kavbojke, pa “šuškavce”…/LN/Russia Beyond