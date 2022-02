Berlinski filharmoniki v Ljubljani po sto dvajsetih letih ponovno v Ljubljani

Ljubljana, 18. feb. 2022 – Pred nocojšnjim koncertom znamenitih Berlinskih filharmonikov, ki bodo danes, 18. februarja, ob 20. uri, v Cankarjevem domu igrali prvič in po več kot sto dvajsetih letih spet nastopili v Ljubljani.

To je na novinarski konferenci povedala intendantka Berlinskih filharmonikov Andrea Zietzschmann in ob tem izrazila zadovoljstvo, da je Ljubljana del njihove tokratne turneje (Dunaj, Ljubljana, Zagreb).

Še pa jo veseli, ker v orkestru igrajo kar trije slovenski glasbeniki, in sicer hornist Andrej Žust in klarinetist Matic Kuder in Andraž Golob (slednji v Ljubljani ne bo nastopil).

V Ljubljano je orkester pripotoval z Dunaja, kjer je odigral dva koncerta v Dvorani glasbenega združenja (Musikverein), po koncertu v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pa se odpravlja še v Zagreb (Lisinski). Tokratna gostovalna skupina je ena izmed večjih, saj šteje sto članov.

Na konferenci je Ingrid Gortan, vodja programa resne glasbe v Cankarjevem domu, poudarila, da gostovanje Berlinske filharmonije zaokroža in dopolnjuje večdesetletno snovanje celovitega geografsko, kulturno in slogovno najširšega izbora gostovalnih orkestrov v programih Cankarjevega doma. Zvočna, repertoarna in tudi organizacijska vodilnost orkestra se izraža na vseh ravneh. Po besedah Andree Zietzschmann je orkester drugačen, ker »vsak član vanj vnaša svojo kakovost, ambicije in strast«. Berlinski filharmoniki so več kot orkester, saj delujejo kot vseobsežna fundacija, ki na več nivojih – od poslovnega, pedagoškega, filantropskega in seveda umetniškega – vodi in širi meje svetovnega simfoničnega prizorišča. Njihova Digitalna koncertna dvorana odpira nove razsežnosti dostopa do vrhunske simfonične glasbe, seveda pa je živo doživetje dvoranskega zvoka nezamenljiva izkušnja.

Hornist in predstavnik orkestra Stefan Dohr je o programu, ki ga bo nocoj izvedel orkester, povedal, da gre v prvem delu (B. A. Zimmermann, W. Lutosławski) za rahločuten spored, ki se osredinja na samo kakovost zvočnih plasti in daje prav poseben, dragocen kontekst drugemu delu programa (J. Brahms).

Hornist Andrej Žust je edini Slovenec, ki je redni član orkestra, klarinetista Matic Kuder in Andraž Golob (slednji v Ljubljani ne bo nastopil) sta še v preizkusni dobi; po dveh letih člani orkestra glasujejo za njuno stalno mesto.

Andrej Žust si šteje za velik privilegij, da je del tega presežnega sestava. Preden je dobil mesto v orkestru, je bil že član orkestrske akademije (Karajan-Akademie) in se je spominja kot ene najboljših šol med študijem. Ponudila mu je namreč možnost za sodelovanje z odličnimi dirigenti in solisti. Dodal je, da se rad vrača domov ter se s koncerti predstavlja slovenskemu občinstvu. Tako se bo 3. in 4. marca letos kot solist predstavil z Orkestrom Slovenske filharmonije.

Matic Kuder, ki pri orkestru prestaja preizkusno obdobje, na vprašanje o visokih pričakovanjih odgovarja, da to čuti kot pozitiven pritisk in kot potreben adrenalin za odlične izvedbe, hkrati pa poudarja, da je dobro energijo v orkestru vedno občutiti.

Hornist Stefan Dohr je ob koncu dodal, da je Kirill Petrenko že tretji glavni dirigent, s katerim sodeluje kot član Berlinskih filharmonikov; kot pri vsakem dirigentu je tudi Petrenkov slog poseben. »Vsak dirigent je slišati drugače, saj so njegovi gibi drugače prevedeni v zvoke,« dodaja.

Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma, se je ob tem zahvalila Ministrstvu za kulturo in generalni pokroviteljici koncerta KRKI, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto za dolgoletno podporo kulturno-umetniškemu programu Cankarjevega doma in še posebej za pokroviteljstvo koncerta Berlinskih filharmonikov./Objavo pripravila/ATS/CD/