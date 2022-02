Slovenija se je »ubranila pred Madžari« in bo od sklada York kupila -“svoj”- delež v Savi Turizem

Ljubljana, 21. februar 2022 – Zadnje dni je v ospredju informacija, da je (bi) luksemburški sklad York Global Finance Offshore, ki je oktobra 2015 kupil terjatve do Save v prisilni poravnavi, in sicer od banke Unicredit ter nato še od Raiffeisen in Gorenjske banke, in tako postal 43,2-odstotni lastnik Save, to svojo lastnino pripravljen prodati za 38 milijonov (zanje jo odštel 27).

Znameniti finančni sklad (velja vedeti, da upravljavec sklada zbrana sredstva investira v potencialno donosne delnice, obveznice in druge finančne instrumente z namenom ustvarjanja kapitalskih dobičkov) York, ki nikoli ni bil odkrit javnosti, kar pa ne velja za družbo Prestige Tourism (projektno podjetje, ki ga je ustanovila madžarska Diofa Asset Management).

In, ko so se pojavili Madžari (ti so doslej, vse, kar so kupili v Sloveniji, kupili od tujcev, in sicer: banko SKB, banko – Nova KBM in bencinske servise OMW, Terme Lendava in Term Banovci (prodala jim je Sava turizem – pod vladavino Marjana Šarca leta 2019) in eno nedelujočo bioplinarno v Prekmurju (prodano pod vlado Janeza Janše), so sta levi politiki in tudi levi ekonomisti začeli postavljati na trepalnice.

Motiti jih je namreč začelo, da gre za madžarski sklad, ki pa jasno razkriva, kdo je in s kakšnimi sredstvi razpolaga (po javno dostopnih podatkih ta razpolaga z 1,24 milijarde evrov) in ne kot sklad York, za katerega se razen »dobro obveščenih v Sloveniji« ne ve niče, kdo so lastniki tega sklada.

A velja vedeti še to, da so t. i. »lastniki« Save opravili »lastninjenje« (ne svojega, ampak našega skupnega premoženja) s prisilno poravnavo skrahirane Save, kar je botrovalo, da so po konverziji terjatev lastniki Save lahko postali, in sicer s 45-odstotnim deležem Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) ter prej omenjeni luksemburški sklad York, ki je tako postal 43, 2 – odstotni lastnik Save Turizem, in sicer, za pičlih 27 milijonov evrov.

Da se ve! Upniki so od Save, pred prisilko, od nje terjali kar 286 milijonov. Seveda bi veljalo tu dodati vpletanje Save v Merkur in Gorenjsko banko (danes »Kostićevo« banko), ki je z različnimi preigravanji s pomočjo politike, ki so to omogočili t. i. novodobni kapitalisti, imela Sava pravzaprav slab “hazardni tim”, če odmislimo polnjenje njihovih osebnih računov, ki pa javnosti (zaradi varovanja osebnih podatkov) nikoli niso bili dani v vpogled.

Po vseh lastniških premetavanjih, s katerimi so politiki in povezani lobiji reševali finančno in poslovno metastazno stanje v Savi je zdaj, vsaj po javno objavljenih podatki takšno – aktivna POVEZAVA.

Kot piše na njihovi spletni strani je skladno s Strategijo Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., ta bila sprejeta v začetku leta 2019, ko se je skupina preoblikovala v največjo slovensko turistično skupino, ki predstavlja pomembnega ponudnika turističnih storitev v Alpski, Termalno Panonski in Mediteranski Sloveniji. Sava, d.d., je 95,48 % lastnica družbe Sava Turizem, d.d.

Na dan 1.4.2020 je bila v sodni register vpisana še pripojitev družbe Hoteli Bernardin, d.d., k družbi Sava Turizem, d.d., ki s presečnim datumom 30.6.2019 delujeta kot ena entiteta.

Tam še piše, da ima Sava, d.d., enotirni sistem korporativnega upravljanja in je nejavna delniška družba, saj njena delnica (SAVR) ni uvrščena na organizirani trg vrednostnih papirjev. Največji lastniki Save, d. d., pa so po tej objavi (trenutno objavljeno): Kapitalska družba, d.d. (28,1 % lastništva) in Slovenski državni holding, d.d. (18,7 % lastništva) ter York Global Finance Offshore BDH (43,2 % lastništva).

No, in zdaj se vrnimo nazaj k tem osovraženim Janševim Madžarom.

Madžarsko projektno podjetje Prestige Tourism, za katerim stoji madžarski kapital, ki naj bi s skladom z York-om sklenilo dogovor o morebitnem nakupu 43,2-odstotnega deleža družbe Sava, ki pa je zavračal slovenske medijske navedbe o načrtovanem razkosanju in odprodaji turističnih zmogljivosti podjetja Sava Turizem, če bi vstopil v lastništvo (no, tudi mogel ne bi, saj bi bil še vedno manjšinski lastnik).

In, ker ne vemo (trenutno), kdo so lastniki Yorka, vemo pa, da je ta sklad lastnik Save Turizma, in sicer 43, 2- odstotka se zastavlja vprašanje, zakaj sedanja opozicija zdaj hoče, da se z državnim denarjem dovoli Yorku dodatno zaslužiti na ne prav premišljeni prodaji, kot pravi opozicija »naše (beri njihove) srebrnine”.

In danes, 21. februarja, je vlada, kot je predsednik vlade Janez Janša, ki se je v Lendavi sestal iz madžarskim predsednikom vlade Viktorjem Urbanom jasno povedal (zanimivo, da je »popustila« pod pritiskom opozicije), da bo vlada odločila (me tem je že) , da SDH in nato še Kad morata izrabiti predkupno pravico in naj od Yorka odkupita njegov delež v Sava Turizmu. A z enim ZELO pomembnim pogojem!? Ta pa je, da se istočasno s sklepom uveljavitve predkupne pravice sprejme sklep, da se v Sava Turizmu opravi podrobna forenzična preiskava poslovanja vse družb, skupaj z odvisnimi družbami, in sicer za preteklih deset let. Zanimiva odločitev, ni kaj.

Ob tem pa velja dodati še eno zanimivo izjavo (objavila jo je RTV Slovenija), ko je bil za komentar vprašan Orban, ker je sklad Prestige, ki se je potegoval za odkup deleža v Savi, v madžarski lasti, ki je na zastavljeno novinarsko vprašanje izjavil: “O konkretni zadevi nimam česa povedati, to ni stvar madžarske vlade. Gre za sodelovanje javnega kapitala. Imam načela, ki jih z vami z veseljem delim, in sicer načelo je, da je Slovenija od Slovencev, Madžarska pa od Madžarov, iz tega moramo izhajati. Obe državi lahko sami odločata, kaj želita storiti s svojo usodo.”

Zdaj je torej vse jasno! Ve se, da ta vlada uveljavila predkupno pravico. Ve se, da želi s forenzično preiskavo prevetriti »drobovje« Save Turizem in ve se tudi, da je dokazala, da je pripravljena »popustiti« opoziciji, ki noče, del, ne prav »očiščene srebrnine« prepustiti madžarskim investitorjem.

In še poseben zaključek!

Tu si lahko ogledate učinek vlaganja državnega denarja v turizem – Tako je v znamenitem izolskem San Simonu, kjer si nihče noče podrobneje ogledate “premoženja” Modre zavarovalnice in Kapitalske družbe, ki se gresta turizma z državnim denarjem. Najprej sta San Simon odkupila (naj bi šlo za 10 milijonov evrov) od Hotelov Bernardin in ga nato dala nazaj v najem in upravljane Hotelom Bernardin.

Zakaj nakup San Simona od Hotelov Bernardin? Zato, da je na škrge “dihajoče” podjetje Hoteli Bernardin lahko sploh preživelo, saj se je vedelo, da “mati” (Sava turizem) ni imela denarja . Ob nakupu San Simona se je govorilo o veliki obnovi. In ta je “obnovitev” je vidna v tej fotoreportaži, ki smo jo posneli (včeraj, 20 februarja) na področju izolskega San Simona, ki sta ga Modra zavarovalnica in Kapitalska družba, kot varuha srebrnine »obnovila« in tako zaščitila našo »srebrnino«.

Zdaj veste, kako se je mogoče ubraniti »Madžarov« in kupiti nazaj »svoj« delež v Sava turizmu in skrbeti za razvoj našega tako čislanega turizma, v katerem ekipa Save Turizma in »sodelavcev« z državnimi novci skrbi za našo »srebrnino« (berite njihovo).

Za zaključek, in v poduk sindikatov turističnih delavcev. V San Simonu kuharica zasluži bruto (ne neto, po Golobu) 1.050 evrov. Koliko je to neto si lahko izračunate na tej POVEZAVI. In na tej, kakšno pokojnino bi ta kuharica imela, če bi prejemala takšno plačo v času svoje 40 letne delovne dobe – na te POVEZAVI.

TRENUTNI EPILOG – Vlada je danes, 21. februarja, na dopisni seji SDH-ju zagotovila sredstva za odkup deleža v družbi Sava, ki ga prodaja sklad York (lastniki so znani le tistim, ki so mu delež prodalo – Cerarjeva ekipa). Osnovni kapital SDH-ja se bo povečal za 41,6 milijona evrov. Opozicija odločitev vlade pozdravlja in napoveduje umik zahteve za sklic seje DZ-ja.