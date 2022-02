Ta četrtek v MGL premiera dramskega monoprojekta z naslovom Smrtno resno

Ljubljana, 23. februar 2022 – Ta četrtek, 24. februarja 2022, ob 20. uri bo v Studiu MGL premiera dramskega monoprojekta z naslovom Smrtno resno.

Gre za prvi monoprojekt Borisa Ostana, prvaka Mestnega gledališča ljubljanskega, predavatelja in režiserja, ki je bil tokrat tudi prevajalec dramskega besedila in avtor uprizoritvene zamisli. Pri ustvarjanju predstave pa so sodelovali tudi dramaturginja Ira Ratej, režijski sodelavec Stefan Metz, oblikovalka zvočne opreme Darja Hlavka Godina, lektor Martin Vrtačnik in oblikovalec svetlobe Pascal Mérat.

Ali obstaja vprašanje, iz katerega vzklijejo vsa druga vprašanja našega življenja?

Kakšen smisel sploh ima življenje, če na njegovem cilju vsakega od nas čaka smrt?

In ali obstaja odgovor na to vprašanje?

Ali pa je odgovor na to filozofsko in občečloveško vprašanje – skrivnost?

Niklas Rådström se tega vprašanja v svoji igri loteva z veliko mero poetičnosti in humorja, predvsem pa čudenja. Čudenja, kje vse se skriva skrivnost življenja in njegovega konca. Dandanes smo se čudenja kar nekako odvadili. Kot kupci, dobavitelji in izdelovalci vsega, kar v naši potrošniški družbi potrebujemo, smo postali mojstri želja, zahtev, trgovanja. Za čudenje pa je potreben drugačen pogled, drugačna občutljivost. In Niklas Rådström nas v 35 slikah popelje v svet čudežev spočetja, rojevanja, odraščanja, samote in osamljenosti, srečevanja z velikanskimi kiti, očesom nevidnimi spermiji, vsakodnevnimi opravili in presenetljivimi sanjami ter z našo vseprisotno končnostjo.

Niklas Rådström je tudi eden najpomembnejših živečih švedskih pesnikov. Obenem pa dramatik in scenarist, ki piše pa tudi romane. Njegova dela so prevedena v številne jezike, zanja pa je prejel tudi številne nagrade.

Švedski pesnik, romanopisec, dramatik in tudi filmski scenarist Niklas Rådström, rojen leta 1953 v družini gledališke ustvarjalke in pisatelja, velja za enega najbolj priznanih, plodnih in žanrsko raznolikih avtorjev. Leta 2021 je za življenjsko delo dobil prestižno švedsko literarno nagrado Selme Lagerlöf.

Sprva se je Niklas Rådström uveljavil kot pesnik in leta 1975 izdal pesniško zbirko Med tystnad närbesläktade dikter (Poems Closely Related to Silence). Leta 1976 je izdal svoj prvi roman Vitnatt (Witness Night), zaslovel pa je z romanom o izmišljenem renesančnem umetniku Sandru della Quercia (Dikter kring Sandro della Quercias liv) in se leta 2002 proslavil tudi kot dramatik z igro Kvartett: fyra pjäser (Quartet: Four Pieces). Med drugim je tudi poučeval, in sicer na Univerzi v Stockholmu med letoma 2012 in 2017, od leta 2019 pa tudi na Linneuniversitetet, kjer še vedno predava o kreativnem pisanju.

Že dve leti pred izbruhom pandemije covida-19, točneje v letu 2017, ko je tudi napisal odrski monolog Smrtno resno (När det kommer till kritan), se je moral umakniti iz javnega življenja med štiri stene svojega doma in ves čas nositi zaščitno masko, ker je zbolel za levkemijo. Lahko bi dejali, da je v monolog Smrtno resno vpisal slutnjo te zahrbtne bolezni. Bolezen nas vedno sooči z lastno minljivostjo.