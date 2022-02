Kakšne pokojnine prejemajo ruski upokojenci?

Moskva/Ljubljana, 24. februar 2022 – V tem prispevki vam bomo do kakšne pokojnin je upravičen posameznik v Rusiji, kdaj jo Rusi pridobijo, kolikšna je in za kaj vse zadošča. No, dodali smo tudi podatke, kdaj Rus odjahajo v pokoj, ali je starost edini pogoj, seveda pa tudi to, a se da od takšne pokojnine živeti. Kako je to urejeno v Sloveniji pa si lahko ogledate na tej aktivni povezi – Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Kaj je v Rusiji pokojnina? – Tako se imenuje mesečni prejemek od države ali zasebnih pokojninskih skladov, ki ga posameznik, potem ko izpolni pogoje za odhod v pokoj, prejema do konca življenja. A po ruski zakonodaji izpolnitev pogojev za upokojitev ne pomeni, da posameznik ali posameznica več ne more delati ali da mora nujno dati odpoved (to marsikoga zmede). V pokoj lahko gre tudi nekdo, ki je še vedno delovno aktiven in takrat prejema tako pokojnino kot plačo. Z drugimi besedami, pokojnina je denar, na katerega lahko računa vsak, neodvisno od dohodkov iz dela.

Obstaja več vrst pokojnine, kakšno bo prejemal posameznik, pa je odvisno od več faktorjev; delovnega mesta, delovnega staža, statusa invalida ali vojnega veterana, državnih nagrad itd. Najbolj razširjena oblika pokojnine v Rusiji je starostna pokojnina, ki jo plačuje država in se imenuje “zavarovalna pokojnina” (ker je osnovana na zavarovalniških načelih).

Kdaj ljudje odhajajo v pokoj? – Po pokojninski reformi leta 2019 se starost za upokojitev v Rusiji zvišuje, in sicer vsako leto za pol leta. Te spremembe bodo veljale do leta 2028, tako da bodo ženske odhajale v pokoj pri 60, moški pa pri 65 letih (pred reformo je bila ta meja za 5 let nižja za vse). Določena kategorija državljanov (okoli 30 %) ima možnost v pokoj oditi predčasno. To možnost imajo med drugim matere z več otroki, delavci v industrijskih panogah, ki so zdravju škodljive, zaposleni, ki delajo v težkih delovnih pogojih Skrajnega severa, invalidi itd.

A starost ni edini pogoj za odhod v pokoj.

Kako je sestavljena pokojnina? – Da bi prejemali pokojnino, morate za začetek imeti minimalni delovni staž in t. i. pokojninske točke (enote, s katerimi se ocenjuje vsako oddelano leto; odvisne so od vsote za pokojninsko zavarovanje, ki jo vplača delodajalec). Večji, kot je staž, in več kot je točk, višja bo pokojnina.

Nekateri upokojenci prejemajo doplačila. Med njimi so posamezniki, ki so izpolnili 80 let starosti, upokojenci z delovnim stažem na vasi ali na severu, ali pa ti upokojenci, ki preživljajo še druge osebe. Včasih so ta doplačila povsem simbolična, obstajajo pa tudi relativno visoka.

Povprečna pokojnina v Rusiji za leto 2022 znaša 18.500 rubljev (okoli 207 evrov).

Najvišje pokojnine prejemajo zaposleni v posebnih panogah; narodni umetniki, poslanci, sodniki in kozmonavti. Sodniška pokojnina lahko znaša med 35.000 in 200.000 rublji (390 – 2.232 evrov), pokojnina poslanca v ruskem parlamentu več kot 46.000 rubljev (514 evrov), medtem ko kozmonavtska pokojnina znaša 446.000 rubljev (4.991 evrov).

Kaj pa, če je delovne dobe ali točk premalo? – Če nekdo nima dovolj delovnega staža sli pokojninskih točk, lahko nadaljuje z delom, dokler ne zbere minimalne količine (za leto 2022 je to 13 let delovnega staža in 23,4 točke). A tudi v primeru, da nekdo opravlja neuradno delo ali pa preprosto ne dela, bo dobil starostno pokojnino. Ta se ne šteje kot zavarovalna temveč socialna pokojnina (minimalna) in tudi starostna meja za prejemanje je 5 let višja od zavarovalne.

Višina socialne pokojnine v Rusiji je 6.242 rubljev (slabih 72 evrov), kar je manj od življenjskega minimuma, ki se sicer razlikuje od regije do regije. Nekdo, katerega prejemek ne dosega življenjskega minimuma, prejema doplačilo. V Moskvi višina tega doplačila znaša 21.193 rubljev (246 evrov), v Barnaulu 10.882 rubljev (126 evrov), v Vladivostoku pa 12.119 rubljev (140 evrov).

Ali se da s takšno pokojnino živeti? – Leta 2019 so v ruski Računski zbornici (državni revizorski organ) izračunali, da lahko povprečen ruski upokojenec za življenje porabi do 200 rubljev na dan (2,2 evra). Toliko mu namreč po podatkih zbornice ostane za nabavo življenjskih potrebščin po plačilu komunalnih prispevkov in zdravil. To je brez upoštevanja obleke in obutve.

Ob zavedanju tega mnogi o tem, kako bodo živeli v starosti, razmišljajo že mnogo pred upokojitvijo, ter vlagajo v zasebne pokojninske sklade. Te nadzorujejo velike korporacije, banke in zavarovalnice in tem pokojninam se reče prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Le-to pa ne nadomesti zagotovljene državne pokojnine, pač pa služi kot dodatna možnost.

Gre v bistvu za vzpostavitev dodatne pokojnine pod pogoji, ki jih izbere bodoči upokojenec preko investicijskega načrta, ki mu ugaja. Po sklenitvi pogodbe položi začetno sumo, nato pa na račun redno nalaga sredstva v dogovorjenih časovnih okvirih. Ta nedržavni pokojninski sklad naložena sredstva zavarovanca nato vlaga v delnice, obveznice in plemenite kovine z nizkim tveganjem, da bi bil dohodek zagotovljen. Shema je naslednja; najprej položite sredstva, nato stopite v pokoj, sklad pa vam nato vsak mesec izplača prihranke.

“Do začetka izplačevanja pokojnine bo vsota na računu višja od mojih vnosov,” razlaga Oleg Tihomirov, eden od vlagateljev v nedržavni sklad. “Če bi se odločil dvigniti denar predčasno, mi lahko sklad zaračuna globo in na koncu dobim manj, kot pa sem vložil /…/ Če ne dočakam upokojitve, globe ne bo, zbrana sredstva pa bodo dobili moji nasledniki izplačano v polni meri.”

Delež teh, ki varčujejo denar na ta način, je sicer dokaj majhen, saj ima ta svoje minuse in ne uživa prav velikega zaupanja med Rusi. Visoka inflacija lahko dolgoročno načne dohodke, sklada ne gre menjati več kot enkrat na pet let (če ne želite izgube), bodoči upokojenec pa tudi ne more zmeraj vplivati na to, kam bo sklad investiral. Tako lahko pogosto beremo komentarje, kot so: “Kakšna sumljiva shema! Kaj pa, če se v 20 letih s tem skladom kaj zgodi, kakor se to pri nas pogosto dogaja? Po mojem je lažje in zanesljiveje na ta način vlagati v nepremičnine in potem od tega prejemati dohodek.”

Tako je stanje v pridobivanja pokojnine predstavil portal Russia Beyond. Kako je si ogledati na aktivni povezavi spletni strani našega ZPIZ-a. Kako se pokojnine urejajo v Evropski uniji, če državljani članic delali v različnih državah EU pa si lahko ogledate na tej POVEZAVI. /Objava pripravljeno po Russia Beyond in LN/