Gastronomski vodnik Gault&Millau Slovenija razglasil najboljše za 2022

Ljubljana, 25. februar 2022 – Inšpektorji enega najvplivnejših mednarodnih vodnikov so v iskanju najboljših grižljajev in požirkov ponovno prečesali Slovenijo. Danes so na spletnem dogodku razkrili najvišje ocenjene restavracije in prejemnike posebnih nagrad Gault&Millau Slovenija za leto 2022. O razcvetu domače kulinarike priča dejstvo, da se je med najboljše zavihtelo kar osem restavracij, dva mlada talenta in dve priljubljeni zbirališči. Celoten nabor odličnih gostincev in gastronomskih zakladov Slovenije pa bo znan v drugi polovici marca, ko izide letošnji vodnik, ki ga je tudi tokrat partnersko podprla Slovenska turistična organizacija (STO).

Vsi dobrojedci in vinoljubci bodo kmalu lahko posegli po četrti slovenski izdaji priznanega gastronomskega vodnika Gault&Millau. Še pred tem pa je direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić skupaj z izbranimi gosti tradicionalno razkrila najboljše za leto 2022. Letošnja podelitev nagrad je potekala v virtualnem svetu, kjer se je sklenila z željo po vnovičnem srečanju v živo – za mizo v družbi najboljših.

»Tudi preteklo leto za gostince ni bilo enostavno, zato je še toliko bolj navdihujoče opazovati predanost in strast, s katerima neumorno premikajo meje v svetu gastronomije. Prejemniki posebnih nagrad in vsi uvrščeni v vodniku predstavljajo bogate in raznolike okuse Slovenije tako na krožniku kot v kozarcu. In za to si zaslužijo vse čestitke in pohvale. Pa tudi podporo. Zato velja apel vsem gurmanom – zajemite življenje z največjo žlico in uživajte v odkrivanju vsega, kar ponuja Slovenija. S tem ne boste napolnili le svojega želodca in srca, temveč tudi podprli domačo gastronomijo,« je povedala Mira Šemić, direktorica Gault&Millau Slovenija.

Pomen gastronomije poudarja tudi Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., v. d. direktorice Slovenske turistične organizacije: Še posebej v zadnjih letih je slovenska gastronomija deležna izredne pozornosti mednarodne strokovne, medijske in splošne javnosti, ki Slovenijo v sam vrh lestvic priporočenih držav pogosto uvrščajo prav na osnovi gastronomije. Gastronomija je bistven in komplementaren del vsake turistične ponudbe in lahko pomembno prispeva k uresničevanju ciljev desezonalizacije, razpršitve turističnih tokov in višje dodane vrednosti v slovenskem turizmu. Prav gastronomija nudi tudi veliko možnosti in izzivov za oblikovanje novih, trajnostnih, pogosto tudi inovativnih produktov.«

Osem slovenskih restavracij se ponaša s štirimi kapami

Zavidljive štiri kape, ki potrjujejo izredno kakovost in vrhunskost restavracije oziroma gostinca, so uspešno ohranili Gostilna pri Lojzetu, Hiša Denk, Ošterija Debeluh, Restavracija Mak, Restavracija Strelec in Hiša Franko, ki si je izborila najvišje število doseženih točk – 18/20. Jagodni izbor najvišje ocenjenih pa je letos bogatejši še za dve restavraciji, in sicer Restavracijo Pavus in Grič.

Dva mlada talenta v družbi kuharskih virtuozov

Prestižni naziv chef leta je pripadel promotorju divje hrane na Slovenskem Marku Pavčniku iz restavracije Pavus na gradu Tabor Laško.

Chef prihodnosti je s svojim kuhanjem izven okvirjev postal ambasador Istre Filip Matjaž iz portoroške Restavracije COB, za chefa tradicije pa je bil razglašen Uroš Gorjanc iz Gostilne Krištof v Predosljah pri Kranju, ki je stičišče in povezovalni element tamkajšnjih kmetov ter pridelovalcev vsega lokalnega, ekološkega, trajnostnega.

Letošnja posebnost je, da sta bila v kategoriji Mladi talent nagrajena kar dva chefa, in sicer kulinarični sorodni duši Marko Magajne in Marko Vršič iz Galerije okusov, Novo Celje. Oba Marka namreč svoja stila in kuharske veščine tako spretno združujeta, da jedi povzdigujeta do višav visoke kulinarike.

Dvojni najboljši POP

Tudi kategorija najboljši POP je letos postregla z dvema zmagovalcema. Prvi je ljubljanski Dvorni bar, ki je vinsko kulturo približal ljudem in poskrbel za občuten dvig kulture pitja vina, drugi pa kobariška Hiša Polonka, kamor zahajajo ljubitelji tradicionalne, okusne in iskrene hrane v sproščenem vzdušju.

Nagrada za najboljšega natakarja/sommeliera

Vse odlike vrhunskega sommeliera in natakarja, kot so profesionalna strežba, znanje, šarm ter pretanjen občutek za gosta in za spajanje okusov, so v Gault&Millau Slovenija letos prepoznali v Gregorju Krenu iz novomeške Hiše Fink.

Najslajše priznanje za najboljšo slaščičarno

Naziv najboljše slaščičarne je pripadel Zebra Patisseries, kjer sledijo preprosti filozofiji Tomija Češka: do obisti se naučijo osnov, nato pa ustvarjajo po svojem okusu. Zebra Patisseries je tako kot galerija umetniških stvaritev, ki prepričujejo tudi nesladkosnede in spreminjajo njihove navade.

Ob razglasitvi najboljših za leto 2022 v Gault&Millau Slovenija iskreno čestitajo nagrajencem in vsem, ki so se uvrstili v letošnji vodnik: »V luči zadnjih novic glede epidemioloških razmer smo polni optimizma, da bodo letošnje leto ponovno zaznamovala srečanja v naših priljubljenih restavracijah in zbirališčih. In da si bomo lahko postregli z uživanjem v vseh gastronomskih zakladih Slovenije. Dober tek in na zdravje!« je zaključila Mira Šemić.

Čestitkam pa se pridružujejo tudi v Slovenski turistični organizaciji: »Mednarodno prepoznavni in vplivni gastronomski vodniki, kot je Gault&Millau, pomembno pripomorejo h krepitvi prepoznavnosti Slovenije kot dežele, ki navduši tudi najbolj zahtevne foodije. Zato Slovenska turistična organizacija od vstopa tega uglednega gastronomskega vodnika na slovenski trg partnersko sodeluje pri projektu. Čestitke vsem letošnjim nagrajencem po izboru vodnika Gault&Millau 2022,« je še dodala Ilona Stermecki.

Virtualno razglasitev in predstavitev nagrajencev si lahko še vedno ogledate na spletni strani Gault&Millau Slovenija.

Nagrajenci

Seznam najboljših po izboru vodnika Gault&Millau Slovenija za leto 2022:

Najboljše restavracije:

1. Hiša Franko, Staro selo pri Kobaridu, 18/20, 4 kape

2. Gostilna pri Lojzetu, Dvorec Zemono, Vipava, 17,5/20,4 kape

3. Hiša Denk, Zgornja Kungota, 17,5/20, 4 kape

4. Ošterija Debeluh, Brežice, 17,5/20, 4 kape

5. Restavracija Mak, Maribor, 17/20, 4 kape

6. Restavracija Strelec, Ljubljana, 17/20, 4 kape

7. Restavracija Pavus, Grad Tabor Laško, 17/20, 4 kape

8. Grič, Šentjošt nad Horjulom, 17/20, 4 kape

Chef leta: Marko Pavčnik, Restavracija Pavus, Grad Tabor Laško

Chef tradicije: Uroš Gorjanc, Gostilna Krištof, Predoslje

Chef prihodnosti: Filip Matjaž, Restavracija COB, Portorož

Mladi talent: Marko Magajne, Galerija okusov, Novo Celje

Mladi talent: Marko Vršič, Galerija okusov, Novo Celje

Najboljši sommelier: Gregor Kren, Hiša Fink, Novo mesto

Najboljši POP: Dvorni bar, Ljubljana

Najboljši POP: Hiša Polonka, Kobarid

Najboljša slaščičarna: Zebra Patisseries, Ljubljana