Pokal Vitranc 2022 pripravljen – po dveh letih tudi z gledalci

Kranjska Gora, 27. februar 2022 – V Kranjski Gori je skoraj vse nared za smučarski spektakel 61. Pokal Vitranc – po dveh letih tudi z gledalci. Najboljši smučarji v tehničnih disciplinah se bodo tik po olimpijskih igrah v Pekingu in pred odhodom na zaključek sezone v Courchevel/Meribel pomerili na dveh veleslalomskih tekmah na podkorenski strmini, in sicer 12 in 13. marca.



Organizatorji (predstavitev na posebni novinarski konferenci) si letos želijo ugodnih vremenskih razmer pred večtisočglavo množico, ki bo prišla pozdravit nosilca srebrne olimpijske medalje.

Na tekmi za pokal Vitranc je prijavljenih več kot 20 tujih ekip. V sestavah ekip so vsi prejemniki odličij s pravkar minulih olimpijskih iger, vključno s slovenskim asom, Žanom Kranjcem. Kdo je tik pred zaključkom sezone v najboljši formi pa je vprašanje, na katerega bodo odgovorili tekmovalci sami. Morda je to olimpijski prvak v veleslalomu Marco Odermatt, lahko po bo Slovenija po medalji dočakala še prvo zmago na domačem snegu po Juretu Koširju leta 1999.

Denarne nagrade bodo tudi letos prejeli vsi tekmovalci, ki se bodo uvrstili od 1. do 30. mesta. Nagradni sklad za posamezno tekmo (sobota in nedelja) je 120.000,00 CHF. Na 61. Pokalu Vitranc bo tako podeljenih skupno 240.000,00 CHF denarnih nagrad.

Proračun za pripravo in izvedbo vseh treh tekem letos obsega 1.200.000 EUR, sredstva so pridobljena izključno s prodajo televizijskih pravic in marketinškim delovanjem doma in v tujini. Glavni marketinški partner je agencija Infront iz Lugana, ki s prodajo pravic na tujih iztrži del sredstev. Pohvaliti pa velja tudi domače pokrovitelje, predvsem STO (Slovensko turistično organizacijo) s sloganom I Feel Slovenia in Spirit Slovenija, ki sta v letošnjem letu Pokal Vitranc prepoznala kot blagovno znamko za lastno promocijo. Poleg omenjenih velja izpostaviti še zavarovalnico Generali in Merkur.

V petek se bo tretjič v okviru tekmovalnega vikenda v Kranjski Gori zvrstilo dobrodelno tekmovanje in že 5. GRUBIN memorial v spomin na tragično preminulega slovenskega smučarja Draga Grubelnika. Dobrodelni veleslalom bo na progi Kekec v Kranjski Gori, kasneje pa podelitev nagrad najboljšim in koncert “Rock’n’Roll za Grubo” s skupino Joker out.

Vredno je vedeti! Vstopnice so že v prodaji na spletni strani Pokala Vitranc ter eventim.si. Na voljo pa so samo vstopnice za stojišča in sicer po naslednjih cenah: Odrasli: 20,00 € na prodajnih mestih Eventim-a in na blagajni v Podkorenu (pred tekmo)/18,00 € nakup preko spleta

Otroci do napolnjenega 12-leta starosti: 15,00 € na prodajnih mestih Eventim-a in na blagajni v Podkorenu (pred tekmo)/12,00 € nakup preko spleta

Organizatorji svetujemo nakup vstopnic preko spleta. Vstopnice za ogled tekmovanja bodo sicer v prodaji tudi na dan tekmovanja na prodajnem mestu ob vhodu na prizorišče v Podkorenu.

Program tekmovanja: Sobota, 12. marec 2022

09:30 Veleslalom – 1. tek/12:30 Veleslalom – 2. tek

Program tekmovanja: Nedelja, 13. marec 2022

09:30 Veleslalom – 1. tek/12:30 Veleslalom – 2. tek