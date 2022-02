Tedenski program slovenskih dokumentarnih filmov se spet vrača na splet

Ljubljana, 22. februar 2022 – Tedenski program slovenskih dokumentarnih filmov se v novem terminu vrača na splet – v Bazo slovenskih filmov, sporočajo iz Filmoteke.

V 14. izvedbi DOKgodka skozi režiserjev pogled vstopamo v intimo mladostnikov si boste gledali lahko kratki študijski film Roka Bička Družina (2007) in celovečerni film Maje Prettner Dom ljubi dom (2016). Spletni projekciji bosta brezplačno na ogled od tega torka, 1. marca, od 20.00, do četrtka, 3. marca, do konca dne na spletni strani bsf.si. Dogodek dopolnjuje spremljevalno besedilo o filmskem jeziku, ki ga je pripravil filmski kritik in teoretik Robert Kuret.

V filmu Družina (2007) spoznamo družino Rajk iz oddaljenega slovenskega kraja. Vsi, razen glavnega junaka Mateja, so zaznamovani s posebnimi potrebami. »Družina je primer observacijskega dokumentarca, ki se spogleduje s tehnikami igranega filma.« Lahko dobimo občutek, da se tam tudi sami nahajamo, za kar je potrebna »domačnost kamere oz. režiserja v domu, za katerega se zdi, da so ga člani družine sposobni povsem odmisliti pri svojih interakcijah. Ko torej oče od Mateja zahteva, naj prekine klic v tujino, ker bodo zaradi tega dobili visok telefonski račun, se ne obrne v kamero, ne zahteva prekinitve snemanja, ampak se obnaša, kot da kamere sploh ni tam,« ugotavlja Robert Kuret. Film je desetletje kasneje dobil nadaljevanje zgodbe družine Rajk v istoimenskem celovečernem filmu.

V celovečernem filmu Dom ljubi dom (2016) pa spremljamo eno leto v življenju štirih otrok. Ti so bili umaknjeni iz socialno neprimernih okolij in so nov dom našli v mladinskem domu Malči Beličeve. V domu, kjer vladajo pravila in hišni red, iščejo pripadnost in zavetje. Delijo si veselje ob rojstnih dnevih, praznovanje božiča, čakanje v vrsti za kopalnico … “Tu se po eni strani menjajo prizori, ko kamera snema otroke pri njihovi interakciji, pa naj bo to igra ali pogovor, po drugi strani pa prav tako močan moment predstavljajo intervjuji, ko o svojem bivanju v domu, o svojih družinah in razlogih, zakaj so sploh tu, govorijo otroci,” o pogledu režiserke filma Maje Prettner in kameri Mihe Možina razmišlja Robert Kuret.

Dogodek organizirata Zavod Filmoteka v sodelovanju s festivalom DOKUDOC, ki ga pripravlja društvo Mitra. DOKgodek sofinancira Ministrstvo za kulturo RS./AST/Foto: avtorja podpisana pod fotografije/