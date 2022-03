Primerjalno ocenjevanje odpiranja bančnega računa na daljavo

Ljubljana, 1. Marec 2022 – Odpiranje računa na daljavo je relativno nova storitev, zaenkrat jo ponuja le pet bank od štirinajstih: Intesa Sanpaolo, NLB, Nova KBM in UniCredit banka. To vam prihrani pot do poslovalnice, zahteva pa več samostojnosti in tudi nekaj strpnosti.

Za odprtje boste potrebovali davčno številko, osebni dokument, napravo s kamero in mikrofonom – svetujemo uporabo pametnega telefona, ki ima praviloma več in boljše kamere od računalnika – z dobro spletno povezavo. Ta bo ključna pri videoidentifikaciji, sicer računa ne boste mogli odpreti. Potrebnega bo tudi nekaj potrpljenja. In pozor potrebovali boste tudi številko svojega bančnega računa pri drugi slovenski banki. Ta je namreč pogoj za odprtje računa na daljavo – šele s prejemom simboličnega zneska (MIPORJevi ocenjevalci so vedno nakazali en evro) bo vaš nov bančni račun aktiviran.

Banke bodo od vas zahtevale kar nekaj odgovorov, nekatere morda celo preveč, menijo na MIPORju. “Zanimal jih bo namen odpiranja računa, višina mesečnih prilivov, ali in koliko boste poslovali z gotovino, ali ste politično izpostavljena oseba, ali imate davčno rezidenstvo v drugih državah, boste poslovali s tujino, kje in od kdaj ste zaposleni. Nekatere banke vas bodo vprašale, kakšen dnevni limit želite za dvige na bankomatu in spletna plačila, ali želite izklopiti brezstično poslovanje s kartico (pohvala banki Sberbank), ali želite uporabljati spletno in/ali mobilno banko, prejemati varnostne SMS-e in podobno,” pojasnjuje Alina Meško, ki ob tem opozarja, da si shranite vso dokumentacijo.

Četudi so postopki na splošno dovolj dobro razloženi, se včasih kje zatakne. Razlog so lahko tehnične težave oziroma slaba spletna povezava, nezmožnost napraviti jasno fotografijo dokumenta, dolgi obrazci, napačno vnešeni podatki in še kaj. Kljub temu, da si boste prihranili pot v poslovalnico, vam bo postopek vzel nekaj časa in ne bo nujno končan v enem dnevu opozarjajo na MIPORju. Vsem tistim, ki niso najbolj domači s sodobno tehnologijo, svetujejo za odprtje računa obisk poslovalnice.

Kako so se odrezale posamezne banke, preverite na https://potrosnikovzoom.si/finance/156-odpiranje-bancnih-racunov-na-daljavo .

Opomba – Rezultati so v celoti dostopni na www.potrosnikovZOOM.si. Javno službo izvajanja primerjalnega ocenjevanja blaga in storitevsofinancira Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/).