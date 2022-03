Poslanci sprejeli ukrepe za pomoč študentom

Ljubljana, 2. marec 2022 – Poslanci, člani Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, šport in mladino, so z 8 glasovi za in nobenim proti potrdili predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1).

V drugem branju so bili sprejeti amandmaji, s katerim so se upoštevali nomotehnični popravki Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, prav tako pa tudi vsebinske spremembe. S podporo poslancev je bil umaknjen ukrep, po katerem so bile predlagane brezplačne vozovnice za javni potniški promet, na drugi strani pa je bil sprejet dvig subvencije za študentsko prehrano na 3,50 EUR za obrok, ki bo pričela veljati 1. januarja 2023.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost je Študentska organizacija Slovenije – ŠOS je Zakon tako prestal praviloma najožje sito zakonodajnega postopka, ki se bo zaključilo z obravnavo na plenarni seji Državnega zbora. ŠOS se za podporo zakonu posebej zahvaljuje poslancem strank LMŠ, SD, SAB in Levice, ki so predlog zakona podprli, še posebej pa predsedniku Državnega zbora, Igorju Zorčiču, ter njegovemu kabinetu, s katerim so, ko sporočajo, predlog zakona uskladili in ki je omogočil, da je zakon v tej obliki bil tudi sprejet.

Marike Grubar, predsednica ŠOS: ‘Izjemno veseli smo, da so poslanci Državnega zbora Republike Slovenije prepoznali ukrepe, predlagane z ZUPŠ-1, kot nujne za izboljšanje socialnega položaja študentov ter izboljšanje izvajanja študijskega procesa. Upamo in pričakujemo, da se do zaključka zakonodajnega postopka zakon z amandmaji ne bo dodatno krčil, saj so že dosedanji posegi močno zmanjšali sprva zastavljene cilje. Edini sprejemljiv končni cilj, je sprejetje zakona tudi na plenarni seji Državnega zbora.’/LN/