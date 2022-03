Ljubljana, 2. marec 2022 – South Central Ventures (SVC), vodilni regijski upravljavec skladov tveganega kapitala s pisarnami v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in Skopju, z odprtjem novega sklada SCV Technology Fund III povečuje sredstva v njihovem upravljanju za 70 milijonov evrov. V novi sklad so investirali tako institucionalni kot dobro poučeni zasebni vlagatelji, največja tuja med njimi sta Evropski investicijski sklad (EIF) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), od slovenskih vlagateljev pa Zavarovalnica Triglav d. d. in BTC d. d.

Z novim skladom SCV Technology Fund III, katerega investicijska sredstva znašajo 70 milijonov evrov, bo South Central Ventures investiral v tehnološka podjetja s področja zahodnega Balkana, ki so v zgodnjih fazah razvoja in potrebujejo sredstva za preboj na mednarodne trge. Kot izpostavlja mag. Jure Mikuž, partner v družbi South Central Ventures, gre za evolucijo dosedanje strategije South Central Ventures z dodatkom slovenskega tržišča, ki doslej ni bilo neposredno pokrito: »Slovenija spada med razvitejše države v regiji, prednosti njenega tehnološkega podjetništva sta predvsem število uspešnih tehnoloških podjetij in izvozna usmerjenost podjetnikov. Trdno verjamemo v strategijo nalaganja v bodoče tehnološke zmagovalce s področja celotne regije, iz katere prihaja vedno več prebojnih tehnoloških podjetij. Uspešne naložbe iz predhodnega ENIF sklada potrjujejo pravilnost našega pristopa.«

Mag. Jure Mikuž je izkušeni vlagatelj z več kot 15-letnimi izkušnjami v segmentu tveganega kapitala. Sodeloval je pri več kot 30 projektih iz različnih tehnoloških panog, v Sloveniji je poznan po uspešnih naložbah v podjetja Celtra, Daibau (platforma Mojmojster.net), Sentinel Marine in Leanpay. Pretekli doseženi donosi, so-ustvarjanje razvoja tehnološkega podjetništva v regiji, ter izredno visoki etični in moralni standardi pri upravljanju premoženja, pa so predpogoj za dolgoročno sodelovanje South Central Ventures z uglednimi domačimi in mednarodnimi investitorji.

»BTC d. d. izpolnjuje svojo strategijo digitalizacije, med drugim tudi z vključevanjem v ekosistem tehnoloških podjetij v Sloveniji in tudi v širši regiji. Vstop v SCV Technology Fund III nam omogoča, da postanemo pomemben sestavni del tega okolja in obenem plemenitimo svoja naložena sredstva.«

mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC d. d.

»Pospeševanje digitalnega prehoda je pomembna prednostna naloga EBRD in South Central Ventures je dragocen partner pri razvoju ekosistema inovacij v jugovzhodni Evropi. Veseli nas, da smo del njihovega novega sklada in upamo, da bomo lahko skupaj zgradili odlična tehnološka podjetja v regiji.«

Michael Parry, namestnik direktorja, Venture capital & private equity funds, EBRD

Vodilni regijski upravljavec skladov tveganega kapitala South Central Ventures deluje preko štirih pisarn v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in Skopju, z izkušeno ekipo investicijskih managerjev. Pred kratkim se jim je kot partner v Beogradu pridružil tudi sicer uspešen podjetnik Goran Stevanovič: »Tehnološki sektor ima priložnost, da temeljito preoblikuje našo regijo in za globalni uspeh potrebujemo več lokalnih zagonskih podjetij. Ekipa SCV lahko s svojim edinstvenim položajem postane katalizator te spremembe in zato sem se odločil, da se ji pridružim. Svoje 20-letne izkušnje v industriji programske opreme in svojo strast do podjetništva želim prenesti v ta nov podvig.«

South Central Ventures je prav tako pridobil prostovoljni tržni potni list, ki ga ponuja uredba Evropskega sklada tveganega kapitala (EuVECA) kvalificiranim upravljavcem skladov v Evropski Uniji. V praksi to med drugim pomeni višje kriterije pri upravljanju premoženja, ki vključujejo tudi okoljske, socialne in upravljavske dejavnike (ESG dejavniki). V zagonsko podjetje investirajo v fazi, ko ima podjetje že razvit produkt in potrebuje sredstva za hitrejši razvoj prodajne funkcije. Začetni zneski investicije se pričnejo pri 500.000 evrih, najvišje investicije sklada SCV pa lahko tekom njihove celotne dobe trajanja dosežejo skupno do 5 milijonov evrov.