»I feel Slovenia night« športno dvorano v Dallasu obarvala v slovensko zeleno

Dallas, 6. marec 2022 – Navijači Luke Dončića in njegovega kluba Dallas Mavericks si bodo včerajšnjo tekmo (poleg zmage nad Sacramento Kings) zapomnili tudi po slovenskem večeru »I feel Slovenia night« in zeleno obarvani dvorani American Airlines Centra.

V partnerstvu več slovenskih institucij, med drugim tudi Slovenske turistične organizacije (STO) s košarkarskim klubom Dallas Mavericks je bila ob tekmi med domačim klubom in kalifornijskim moštvom Sacramento Kings izvedena vrsta promocijskih aktivnosti za izpostavitev znamke I feel Slovenia in povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične in gospodarske destinacije na ameriškem trgu. V aprilu sledi še poslovna konferenca »Texas Feels Slovenia« z delavnico slovenskega turizma.

V soboto, 5. marca, je v American Airlines Center dvorani v Dallasu ob domači tekmi moštva Luke Dončića pod sloganom I FEEL SLOVENIA night potekala predstavitev Slovenije kot države ter turistične in gospodarske destinacije. Ryan Mackey, podpredsednik korporativnih sponzorstev pri ekipi Dallas Mavericks je ob tem izpostavil: »Resnično verjamem, da smo s skupnimi prizadevanji Slovenijo in znamko “I feel Slovenia” v Dallasu in Teksasu pozicionirali kot zeleno, kreativno in pametno gospodarsko in turistično destinacijo.«

Na in ob tekmi, na kateri sta se pomerila kluba Dallas Mavericks in Sacramento Kings iz Kalifornije, so bile izvedene številne promocijske aktivnosti z izpostavitvijo znamke »I feel Slovenia«. Športni dogodek je bil skozi vse kanale kluba Dallas Mavericks komuniciran kot »I feel Slovenia night«, znamka »I feel Slovenia« se je prikazovala in zavzela vse LED zaslone v dvorani na zgornjem, srednjem in spodnjem nivoju. Slovenijo kot turistično in gospodarsko destinacijo je STO v partnerstvu s Turizmom Ljubljana in SPIRIT Slovenija predstavila na promocijsko razstavnem prostoru v dvorani American Airlines Center, kjer so informatorji zainteresirani javnosti približali lepote Slovenije. Obiskovalcem tekme so bila na voljo atraktivna promocijska gradiva in navijaški rekviziti I FEEL SLOVENIA, ki so dvorano obarvali zeleno. Tudi med tekmo so bile izvedene številne promocijske aktivnosti. Gledalci so lahko med polčasom spremljali nastop svetovno znanih akrobatov iz Slovenije Dunking Devils, navijali z ljubljanskim Zmajčkom, spoznavali Slovenijo v kvizu in si ogledali kratke promocijske filme z lepotami Slovenije.

Obiskovalci so tako ob navijanju za ekipo Luke Dončića lahko tudi zares spoznali in začutili Slovenijo. Slovensko obarvana tekma med moštvi iz Teksasa in Kalifornije je preko televizijskega prenosa v Dallasu in Sacramentu dosegla veliko število ameriških ljubiteljev košarke. /STO/