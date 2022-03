Letos naj bi turizmu in gostinstvu primanjkovalo 15 odstotkov kadra

Ljubljana, 6. marca 2022 – Kot poroča STA, naj bi slovenskemu gostinstvu in turizmu primanjkovalo 15 odstotkov kadra. Kaj ni logično? Najprej je gostinstvo prizadel virus in v dveh letih zdesetkal kadrovski potencial. Je pa res, da je ob koronavirusu, ki je panogo prizadel, kader zdesetkal tudi organiziran sistem izobraževanja kadrov za to panogo. Da ne govorilom o mizernih plačah, ki so jih delavci v tej panogi bili deležni (še pred pandemijo) kadri v gostinstvu in turizmu kot panogi.

No, glede turizma je to logično, ker je znano, da pač od turizma ni mogoče živeti, če na mesto vsaj 11 mesecev na leto na polno posluješ šest mesece. Kot vse kaže, če odmislimo zdraviliški turizem in nekatere izjeme, žal ni mogoče voditi turizma učinkovito po t.i. hrvaškem modelu – pol leta turiste molzem in nato pol leta počivam.

In tega so se navzeli tudi nosilci našega turističnega potenciala. Kar je tudi logično, saj je večino istega v državni lasti, ki pa skrbi za kadre na stolčkih in ne kadre, ki ustvarjajo prihodke za njegov obstoj in razvoj.

Kako ga naj, če recimo pomočnica kuharice (preverjeno) v t. i »butični« destinaciji Izola v turističnem naselju San Simon prejema 1050 evrov bruto plače (oziroma po sistemu Golob -721,91). Od tega pa ji za bivanje v njihovem objektu, na fotografiji, zaračunajo še 120 evrov najemnine (stroški za elektriko, vodo in ogrevanje niso všteti).

Vidite, tudi to je del razlogov, zakaj naj bi letos (pa ne samo letos) primanjkovalo 15 odstotkov kadra za turizem in gostinstvo./LN