Od 9. do 16. marca 24. Festival dokumentarnega filma

Ljubljan, 8. marec 2022 – V sredo, 9. marca 2022, ob 19.30 v Kosovelovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma se bo začel 24. Festival dokumentarnega filma, ki bo potekal do 16. marca. Festival bo na ogled ponudil 22 celovečernih dokumentarnih filmov in 3 kratke filme. Kašen je letošnji festivalski izbor si lahko ogledate na tej aktivni povezavi – PROGRAM.

Festival bo ponudil tudi zanimiv spremljevalni program, in sicer ta:

12. marca – Dokumentarni dan na Festivalu dokumentarnega filma

Od 11. do 12. ure – Dokumentarnica in pomen razvoja dokumentarnega filma

Predstavitev Dokumentarnice, filmske delavnice za izobraževanje in razvoj dokumentarnih filmov, pogovor o pomenu razvoja dokumentarnih filmov in njihovih predstavitev na mednarodnem prizorišču. Sodelujejo: Petra Seliškar, predsednica sekcije DSR Dokumentaristi, Matevž Luzar, predsednik Društva slovenskih režiserjev in režiserk.



Od 12.15 do 14. ure – Helle Hansen Vid Neyst: Razvoj dokumentarca za boljši film Predavanje (Masterclass). Priznana dolgoletna urednica in selektorica dokumentarnih filmov na Danskem in Norveškem bo izpostavila pomen zaupanja v avtorje dokumentarnih filmov, ki jim je treba omogočiti čas za podroben razvoj tem in protagonistov. Na primerih iz svoje dolgoletne prakse selektorice filmskih dokumentarcev bo predstavila pristope, ki so lahko v pomoč tako dokumentaristom kot filmskim centrom pri oblikovanju strategije nacionalnega dokumentarnega filma. Dvorana M1 – Brezplačno, obvezne prijave do 11. 3. do 14. ure: info@dsr.si.

13. marca 2022, po projekciji filma Prvih 54 let: Skrajšani priročnik za vojaško okupacijo ob 15.

Amnesty International Slovenije po ogledu filma Prvih 54 let: Skrajšani priročnik za vojaško okupacijo pripravlja pogovor z Nado Pretnar, predstavnico Gibanja za pravice Palestincev, ter Wafo Y. Kanan, farmacevtko in vodjo projektov pri humanitarnih organizacijah iz Gaze, ki živi v Sloveniji. Tema pogovora bo kršenje človekovih pravic Palestincev v Izraelu in na Zasedenih palestinskih ozemljih. Kosovelova dvorana

15. marca 2022, po projekciji filma Tovarne delavcem z začetkom ob 20.30

Pogovor o delavskem lastništvu – Po projekciji dokumentarnega filma Tovarne delavcem bo pogovor s Srdjanom Kovačevićem, režiserjem filma, in Dragom Vargo, nekdanjim sindikalnim predstavnikom, danes pa direktorjem delavskega podjetja Itas. Gledalec je z dokumentarnim filmom umeščen v turbulentne čase poslovnih težav, menedžerskih prevar in delavske želje po dostojnem plačilu. V pogovoru se bomo dotaknili vloge delavskega lastništva v kapitalizmu, razkrili motive antagonistov Itasove zgodbe in se spraševali o prihodnosti alternativnih modelov lastništva v gospodarstvu. Pogovor bo vodil Tej Gonza, direktor Inštituta za ekonomsko demokracijo, organizacije, ki po vzoru najboljše tuje prakse v Slovenijo vnaša svež veter na tem področju.

V soorganizaciji z Inštitutom za ekonomsko demokracijo

Kosovelova dvorana

Festivalska prizorišča in cene vstopnic

Dvorane: Kosovelova in Linhartova dvorana, Slovenska kinoteka, Kinodvor

Cene vstopnic: 5’50 EUR; Popusti: 4’50* EUR za mlajše od 25 in starejše od 65 let ter upokojence 10-odstotni ob nakupu petih in

20-odstotni ob nakupu desetih vstopnic (popusti se ne seštevajo).

Cena ogleda posameznega filma z VOD (video na zahtevo): 7 EUR. Ogled filmov bo mogoč od 9. do 16. marca 2022./LN