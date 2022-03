Vse aplikacije na voljo na telefonih Huawei P50 Pro in P50 Pocket

Ljubljana, 8. marec 2022 – Huaweievi telefoni zagotavljajo kar nekaj izjemnih karakteristik, od zmogljivosti do napredne fotografije. Ko je govora o novih modelih, kot sta P50 Pro in P50 Pocket, ki temeljijo na mobilnem sistemu HMS, pa beseda velikokrat nanese tudi na aplikacije. Še vedno namreč vladata splošno prepričanje in mali strah, da zaradi ameriških sankcij številne aplikacije na telefonih Huawei niso dostopne. Vendar to ne bi moglo biti dlje od resnice.

Na vseh sodobnih telefonih Huawei je namreč mogoče poganjati praktično vse najbolj priljubljene globalne in lokalne aplikacije. Do vsake aplikacije lahko pridete brez zapletenih postopkov, z vsega dvema ali tremi kliki. Če se vam pri kateri zatakne, pa si lahko pomagate z vodičem na spletnem mestu AppOnHMS, kjer so na enem mestu opisani postopki za namestitev vsake aplikacije, ki jo želite.

Način #1: Uporaba aplikacije Phone Clone

Najbolj preprost način, kako na telefon Huawei prenesti vse svoje najljubše aplikacije in ostale podatke iz starega telefona, je orodje Phone Clone. Gre pravzaprav za čisto preprosto aplikacijo, ki jo namestite na svoj stari telefon in prek katere ga povežete z vašim novim telefonom Huawei, ki jo ima že prednameščeno. Nato sledite postopku, ki vam ga aplikacija prikaže in v le nekaj minutah boste imeli vso želeno vsebino preneseno na svoj novi telefon Huawei. Od fotografij, videov in glasbe, do stikov, aplikacij in vseh drugih podatkov, ki jih hranite na telefonu. Podoben učinek boste dosegli tudi, če starega arhivirate v oblak ali s pomočjo programa HiSuite na osebni računalnik, nato pa novega obnovite z arhivsko datoteko.

Podrobna navodila za prenos vsebine z aplikacijo Phone Clone najdete na tej strani oziroma na tem video posnetku.

Kaj lahko prenesete s Phone Clone? Praktično celotno vsebino iz starega telefona, kar pomeni aplikacije, fotografije, videe, stike, glasbo in vse ostale podatke.

Način #2: Trgovina AppGallery

Kot rečeno, Huaweievi novi telefoni temeljijo na mobilnih storitvah HMS, katerih središče predstavlja trgovina z aplikacijami AppGallery. Ta je iz dneva v dan bolj založena in danes velja za tretjo največjo tovrstno trgovino na svetu. Beleži namreč kar 580 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov in vsebuje več kot 187.000 tisoč aplikacij z integriranimi storitvami HMS. Te obsegajo vse od priljubljenih družbenih omrežij in mobilnih iger do plačilnih aplikacij. Posebne omembe si zaslužijo še bančne in finančne aplikacije, katerim so dali pri Huaweiu poseben poudarek. Trgovini AppGallery se je v preteklem letu pridružilo več kot 300 ključnih mednarodnih in lokalnih bank, zahvaljujoč NFC-rešitvi za brezkontaktno plačevanje, pa Huaweievi uporabniki lahko zdaj lahko s telefonom tudi plačujejo.

Uporaba trgovine AppGallery je sicer preprosta, kot uporaba vsake druge tovrstne trgovine. Trgovino enostavno odprete, v iskalnik vtipkate ime želene aplikacije in jo prenesete. Ali pa pobrskate med skrbno oblikovanimi kategorijami aplikacij in izberete tiste, ki vam padejo v oči. Poleg običajnih funkcij, kot so predlogi za nameščanje in možnost vpisa tistih, ki jih pogrešate, so zanimiv dodatek tudi tako imenovane hitre aplikacije. Gre za novo generacijo rešitev, ki v bistvu delujejo kot storitve, zato jih ni treba namestiti. Dovolj je, da se dotaknete ikone v trgovini aplikacija se takoj zažene.

Katere globalne aplikacije najdete v AppGallery? Priljubljena družbena omrežja, kot sta TikTok in Snapchat, pogovorne aplikacije, kot sta Viber in Telegram, finančne aplikacije, kot sta Revolut in Curve, transportne aplikacije, kot je Bolt, potovalne, kot je Booking.com, zabavne, kot sta Deezer in Tidal, nakupovalne, kot je AboutYou, in mobilne igre, kot so Lords Mobile, Asphalt 9 in Gardenscapes

Katere lokalne aplikacije najdete v AppGallery? Praktično aplikacije vseh bank, ki so prisotne v Sloveniji – NLB, NKBM, Sparkasse, Sberbank, Intesa Sanpaolo in mBills. Prav tako tudi številne druge priljubljene aplikacije, kot so VALÚ, NEO, EON TV, T2 tv2go, VOYO, 24ur.com, Siol.net, Rtvslo.si, Biblos in številne druge.

Način #3: univerzalni iskalnik Petal Search

Aplikacij, ki jih ne najdete v trgovini AppGallery, lahko preprosto poiščete z vsestranskim iskalnikom Petal Search, ki ga lahko med drugim uporabljate tudi za iskanje novic in številnih drugih informacij. Kadar želite aplikacijo namestiti z njegovo pomočjo, vam iskalnik Petal Search prikaže njen vir, naj bo to trgovina AppGallery, spletno mesto razvijalca ali drugi spletni viri. Orodje uporabnikom naprav Huawei ponuja dostop do milijonov aplikacij in je zato preprost način, kako najti, kar potrebujete. Poleg pa zagotavlja najboljše varnostne tehnologije v kombinaciji z neprekosljivimi standardi varovanja zasebnosti, zato ne posega v vaše pravice.

Katere aplikacije lahko namestite z orodjem Petal Search? Dostopate lahko do vseh najbolj priljubljenih aplikacij, kot so Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Signal, Twitter, Twitch, Disord, LinkedIn, Reddit, Pinterest, Netflix, Spotify, Waze in druge.

Navodila za uporabo Petal Search najdete na tem video posnetku.

Način #4: Nameščanje aplikacij iz njihovih uradnih strani

Še en način, kako lahko dostopate do aplikacije, ki jo želite, pa je, da na svojem telefonu preprosto obiščete uradno spletno stran želene aplikacije in jo namestite na svoj telefon neposredno iz tam./LN