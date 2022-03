Vrača se MTB Slavnik – največji slovenski gorsko kolesarski dogodek!

Koper, 9. marec 2022 – Po dveh letih koronskega premora se vrača MTB Slavnik, največji rekreativni gorsko kolesarski maraton pri nas! 8. maja vas Kolesarsko društvo Raketa in Občina Hrpelje-Kozina vabita na gorsko kolesarsko preizkušnjo v neokrnjeno naravo pobočij Slavnika, Čičarije in Podgrajskega ter Matarskega podolja na treh različno dolgih progah ter družinski trasi. Tudi letos bo med nepozabnimi razgledi in adrenalinskimi spusti uživalo le 522 tekmovalcev, zgodnje prijave so že odprte!

»V Kolesarskemu društvu Raketa letos zares nestrpno pričakujemo MTB Slavnik 2022. Potem, ko nam je dva vzela korona, se še posebej veselimo našega največjega gorsko kolesarskega dogodka. Trem trasam, 29, 50 in 81 km, tudi letos dodajamo družinsko dogodivščino na 9 km,« pojasnjuje Goran Sambt, predstavnik Kolesarskega društva Raketa. Udeleženci tekmovanj na 50 in 81 kilometrski trasi se bodo na gorskem cilju potegovali tudi za naziv kralja in kraljice Slavnika, prizorišče bo ponujalo pestro dogajanje za udeležence in obiskovalce, z mini MTB poligonom, odrskim programom in podelitvijo priznanj najboljšim. Dogajanje se bo sicer začelo že na predvečer MTB Slavnik, 7. maja, s Pasta party zabavo in predstavitvijo partnerjev.

Gorskim kolesarjem bo tudi letos na voljo poseben paket namestitve z varno hrambo kolesa v Hotelu Admiral na Kozini, na pobočjih Slavnika bodo iskali tudi Garmin zaklad. Organizatorjem je za hitro in nemoteno premikanje po razgibanem terenu na pomoč priskočila avto hiša Trgo ABC s terenskim vozilom Dacia Duster, športne trgovine Hervis pa bodo poskrbele za primerna kolesa in potrebno opremo za udeležbo.

Vse udeležence vabimo, naj izkoristijo možnost ugodnejših zgodnjih prijav, ki jih zagotavljajo za prvih 150 prijavljenih. Vse podrobnosti in prijave so na voljo na povezavi www.mtbslavnik.si. Za zgodnjo prijavo boste odšteli le 29 evrov na osebo, prijava do 26. aprila vas bo stala 35, prijava in plačilo na dan dogodka pa 45 evrov na osebo. Družinske trase se lahko udeležite za zgolj 15 evrov, za otroke do 14 let pa je prijava brezplačna.

Dogodek MTB Slavnik organizirata Kolesarsko društvo Raketa in Občina Hrpelje-Kozina, ob podpori PGD Materija in Mestne občine Koper ter sponzorjev Hotel Admiral Kozina, Dacia Duster Trgo ABC in Hervis./LN/MTB Slavnik/