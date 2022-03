OZS poziva k pazljivemu ravnanju pri vgradnji novih peči in vzdrževanju obstoječih dimnikov

Ljubljana, 10. marec – Zaradi višjih računov za energente se mnogi odločajo za vgradnjo novega kamina ali za ponovno uporabo obstoječe enosobne peči na drva. Ker pri tem obstajajo tveganja, še posebej v večstanovanjskih stavbah, Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) poziva k pazljivemu ravnanju. Nepravilna vgradnja nove peči ali neustrezno stanje obstoječega dimnika lahko vodita v novo požarno, zdravstveno in tudi finančno tveganje. Številni dimniški požari in klici uporabnikov na to glasno opozarjajo.

»Zaradi dviga cen energentov v zadnjem obdobju so se ob bolj pogosti uporabi peči na drva pojavili številni dimniški požari, ki so povzročili dodatno škodo in finančno breme. Številni so sami vgradili nove kamine, nekateri so ponovno začeli uporabljati že dalj časa nedelujoče peči, ponekod pa se je povečala pogostost in intenzivnost kurjenja v obstoječih pečeh na drva. V prvih dveh primerih je obvezno treba preveriti tehnično ustreznost, v zadnjem primeru pa povečati pogostost obiska dimnikarja,« ob tem opozarja predsednik Sekcije dimnikarjev pri OZS Simon Dovrtel.

Po vgradnji nove peči ali pred ponovno uporabo obstoječe mora dimnikarska družba opraviti prvi ali izredni pregled peči, dimnika in dovoda zraka. To je najbolje narediti še pred uporabo ali pred morebitnimi posegi, da se tveganja prepreči že v naprej, poudarjajo v sekciji. Dimnikar mora pri tem preveriti ustreznost tehničnih pogojev in izdati pisni zapisnik o ugotovitvah. »Šele, ko je zapisnik pozitiven in je kurilna naprava vpisana v državno evidenco, ste lahko prepričani, da je kurilno napravo mogoče varno uporabljati. Sicer se izpostavljate požarnim tveganjem, lahko pride do uhajanja dimnih plinov v prostor, kjer je peč, lahko pa z dimnimi plini in ognjem ogrožamo tudi stanovalce nad ali pod nami,« še dodajajo.

Če peč na drva redno uporabljamo, ni dovolj, da je pregled opravljen enkrat letno. Peč na drva, ki se redno uporablja, mora izbrana dimnikarska družba očistiti na vsaka dva do tri mesece in pogostost sproti prilagajati razmeram. Ob tem v sekciji dimnikarjev svarijo tudi pred nestrokovno opravljenimi dimnikarskimi storitvami, ki tako kot neredno opravljene storitve dajejo lažen občutek varnosti.

Glede na trenutne razmere na trgu energentov pa ob načrtovanju novogradenj predlagamo razmislek tudi o izgradnji najmanj ene dimovodne naprave, na katero je mogoče tudi kasneje priklopiti kurilno napravo na trdno gorivo./LN