Športni dosežki slovenskih športnic in športnikov za zgodovino

Ljubljana, 13. marec 2022 – Današnji 13. marec 2022 bo za zgodovinski spomin zapisan s presežkom, s katerim se ne more pohvaliti nobena država. Da res je tako, dokazujejo, če pogledamo te dosežke svojih športnic in športnikov, in sicer:

Danes smo lahko spremljali popolno slavje slovenskih smučarskih skakalk, ki so na zadnji tekmi sezone svetovnega pokala v nemškem Oberhofu, saj so naše skakalke bile uvrščene na prva tri mesta, kar doslej ni uspelo še nobeni državi. Zato so poskrbele Urša Bogataj (1. mesto), Nika Križnar (2. mesto) ter Ema Klinec (3. mesto).

Končni vrstni red: daljave/točke

1. Urša BOGATAJ 95,5/100,0/ 277,4

2. Nika KRIŽNAR 97,5/93,0/ 273,1

3. Ema KLINEC 91,5/96,5/ 262,4

Slovenska skakalna četverica Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek je prepričljiva zmagovalka ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v poletih v norveškem Vikersundu. Po osmih skokih so Slovenci z rekordni 128 točkami, kar še ni dosegla nobena reprezentanca in gladko premagala Nemce in Norvežane ter Sloveniji zagotovila prvo ekipno zlato medaljo.

prva serija druga serija

Domen PREVC 222,0 217,0

Peter PREVC 231,0 221,5

Timi ZAJC 229,5 228,5

Anže LANIŠEK 234,0 228,5

No in tu sta še kolesarka asa Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je ubranil skupno zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

Primož Roglič (Jumbo–Visma) pa je osvojil 80. izvedbo prestižne enotedenske dirke Pariz–Nica.