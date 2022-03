Albertina Moderna v znamenju enega od najpomembnejših umetnikov našega časa

Dunaj, 16. marec 2022 – V uvodu velja zapisati, da je Albertina Moderna nov avstrijski muzej sodobne umetnosti svetovne ravni. To ga tja uvršča zato, ker se v njem usmerjajo pogledi na izjemna mednarodna umetniška dela in na raznolikost sodobne umetnosti od leta 1945 dalje.

Kot sporočajo iz muzeja Albertina Moderna, bodo, od danes 16. marca do 4. septembra 2022, del razstavnega prostora tokrat posvetili najobsežnejši retrospektivni razstavi izjemnega umetnika Ai Weiweiena.

In kdo je Ai Weiwei? Ai Weiwei je izjemen sodobni umetnik, dokumentarist in aktivist, ki je odraščal na skrajnem severozahodu Kitajske in je zaradi očetovega (velikega kitajskega pesnika Ai Qinga) izgnanstva živel v težkih razmerah. Kot aktivist pa je bil vedno zelo kritičen do stališč kitajske vlade do demokracije in človekovih pravic na Kitajskem.

Že njegova zgodnja dela oblikuje soočenje s Kitajsko, kjer je kot otrok doživel posledice kulturne revolucije skozi izgnanstvo svojega očeta, velikega kitajskega pesnika Ai Qinga (27. marec 1910 – 5. maj 1996 – znan pod psevdonimi Linbi, Ke’a in Ejia).

Kot mladenič je Ai Weiweien v newyorškem East Village (soseska na vzhodni strani spodnjega Manhattna v New Yorku) v 80. letih bil priča protestnim gibanjem. V Pekingu pa se je umetniško odzval takoj po pokolu na Trgu nebeškega miru. Zato se morda umetnik vedno znova loteva struktur moči in mehanizmov izvajanja oblasti, pa naj bo to uničenje kulturnih dobrin, kot izraz premoči ali izvajanje manipulacije, cenzure in nadzora s strani države.

Nenehno pozorno spremlja, kje vidi ogrožene svobodo izražanja in človekove pravice – od metod zastraševanja kitajske vlade, groženj novinarjem in političnim aktivistom do protestov v Hongkongu in množičnih omejitev v Wuhanu ob pandemiji covida 19.

Umetnika velja omeniti tudi iz vidika sedanjih begunskih kriz. Ai namreč vidi trenutni položaj beguncev po vsem svetu kot največjo globalno humanitarno krizo po drugi svetovni vojni. Ta pa, kot pravi, predstavlja ogromen izziv za svetovni ustroj družbe, ki bi morala temeljiti na solidarnosti, kar pa vsakega posameznika zahteva razmislek, predvsem pa odgovorno ukrepanje.

In zdaj še o tem, kaj bodo obiskovalke in obiskovalci na razstavi umetnika Ai Weiweija videli. Videli bodo njegove znamenite freske, skulpture, instalacije, fotografije in številne filme.

Torej razstava ponuja impresiven pregled umetnikove izjemne vsestranske ustvarjalnosti, ki traja več kot štiri desetletja, in vključuje ključna dela iz vseh ustvarjalnih faz. Razstavo si, kot že v uvodu zapisano, lahko ogledate v ALBERTINI MODERNA od danes 16. marca do 4. septembra 2022./ Objavo pripravila Alena T. Seme in J. Temin/Fotografije: Vse so avtorska last ALBERTINA MODERNA in jih je brez njihovega soglasja prepovedano objavljati – razen povezano s to objavo/