Minister Vrtovec prevoznikom zagotovil, da nafte ne bo zmanjkalo

Ljubljana, 16. marec 2022 – Iz Obrtno podjetniške zbornice sporočajo, da so se prevozniki na današnji seji upravnega odbora sekcije za promet pri OZS sestali z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem, kjer so obravnavali ključne težave sektorja in izrazili bojazen, da bi v Sloveniji zmanjkalo nafte. Minister jih je pomiril in zatrdil, da je zalog dovolj in da nafte v Sloveniji ne bo zmanjkalo.

Minister se je uvodoma zahvalil zbornici in sekciji za promet za dobro sodelovanje v minulih letih. In dodal: »Prizadela vas je energetska kriza, zdaj še kriza v Ukrajini. Upam, da se tudi ta kriza čim prej konča. Delamo vse, kar je v naši moči. Ne nazadnje smo ta teden regulirali cene naftnih derivatov. Kot veste, so pri nas pogonska goriva cenejša kot v sosednji Italiji in Avstriji,« je med drugim poudaril Vrtovec.

Prevoznike je predvsem zanimalo, kaj bo naredila vlada, če zmanjka nafte. Tujci namreč hodijo na slovenske bencinske črpalke po gorivo. Minister Vrtovec je zagotovil, da je nafte dovolj. »Tudi država ima dovolj nafte v svojih blagovnih rezervah. Bolj zaskrbljujoče je, da bi prišlo do embarga na nafto ruskega porekla. To pomeni, da bi morali surovo nafto pridobiti iz drugih držav. Zato moramo nujno diverzificirati dobavo naftnih virov. Na poti v Slovenijo sta sicer še dva tankerja, tako da nafte imamo dovolj,« je prevoznikom zagotovil Vrtovec, ki je obenem napovedal, da prihodnji teden odhaja z delegacijo v Katar.

Skrb zaradi energetske in ukrajinske krize je izrazil tudi predsednik OZS Branko Meh. »Gospodarstvo mora živeti in dobro poslovati, če želimo govoriti o socialni državi. Upam, da se kriza v Ukrajini čim prej konča in da preprečimo še večjo humanitarno krizo in gospodarsko škodo,« je poudaril Meh in se ministru zahvalil za sodelovanje v minulih letih.

Med ključnimi problemi in nalogami, ki so jih izpostavili člani sekcije za promet na današnji seji, so še izvajanje finančnih spodbud za sektor cestnih prevoznikov, odprava časovne omejitve parkiranja tovornih vozil na počivališčih ob AC/HC ter nujno znižanje višine glob, ki so predpisane za napake voznikov v postopku cestninjenja (napačna nastavitev števila osi), uvedba dodatnega popusta pri plačilu cestnine za 20-sedežne avtobuse (minibuse) ter lažjih tovornih vozil, katerih najvišja dovoljena masa ne presega 12 t v cestninskem razredu R2. Prevozniki pa so izrazili tudi potrebo po uvedbi cene goriva za komercialne prevoze blaga in potnikov, motijo pa jih tudi nerazumno dolgi roki za pridobitev delovnih dovoljenj, nujno potrebna pa je uvedba novega sistema izobraževanja voznikov (praktični del naj se izvaja v transportnih podjetjih)./LN/OZS/