Naj digitalne naprave po izboru bralcev Siol.net je znamka Samsung

Ljubljana, 16. marec 2021 – Na Siol.net so že tretjič zapored pripravili glasovanje za najboljše digitalne naprave in trgovino Naj Digi. Tudi tokrat se je izkazalo, da so slovenski uporabniki zvesti svojima najljubšima znamkama ter da se storitvam in aplikacijam, ki so jih že uporabljali, niso pripravljeni zlahka odpovedati.

Poleg bralcev, ki so prispevali 80 odstotkov končne ocene, je svoj izbor podala tudi tričlanska strokovna žirija Siol.net. Njihovi glasovi so prispevali 20 odstotkov končne ocene, a – kot je razkrila primerjava glasov bralcev in žirije – glasovi zadnje niso spremenili razvrstitve na vrhu posamezne kategorije.

Po mnenju bralcev in strokovne žirije je najboljši nakup opravil lastnik pametnega telefona Samsung Galaxy S21 FE 5G,ki je zmagovalec v kategoriji Najboljši nakup. Dvojni zmagovalec med pametnimi telefoni v preostalih dveh kategorijah pa je še Samsung Galaxy S21 Ultra, ki je slavil v kategoriji Najzmogljivejši pametni telefon in kot telefon z najboljšo mobilno kamero.

Preteklo leto so izbor razširili tudi na druge digitalne naprave in dodatke, ki so v zadnjih letih postali nepogrešljiv del našega vsakdana, ter na trgovine, ki ponujajo mobilne dodatke. Za naj pametno uro je bila tudi tokrat izbrana Samsungova ura Galaxy Watch različice 4, naziv najboljših slušalk pa je spet pripadel Samsungovim Galaxy Buds.

V kategoriji najboljša trgovina z mobilnimi pripomočki pa je uporabnike najbolj prepričala spletna trgovina Telekoma Slovenije.

Izidi glasovanja Naj Digi 2022:

Pametni telefon – najboljši nakup:

1. Samsung Galaxy S21 FE 5G (35,9 / 10)

2. Samsung Galaxy A51 (23,0 / 8,4)

3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (13,0 / 7,8)

Najzmogljivejši pametni telefon:

1. Samsung Galaxy S21 Ultra (38,0 / 10)

2. Samsung Galaxy Z Fold3 (20,2 / 8,8)

3. Apple iPhone 13 Pro (19,0 / 8,2)

Pametni telefon – najboljša mobilna kamera:

1. Samsung Galaxy S21 Ultra (49,7 / 9,8)

2. Apple iPhone 13 Pro (18,4 / 9,2)

3. Xiaomi 11T Pro (10,5 / 8,0)

Pametna ura:

1. Samsung Galaxy Watch 4 (30,4 / 9,8)

2. Huawei Watch GT 3 (17,2 / 8,8)

3. Apple Watch 7 (15,6 / 8,4)

Slušalke:

1. Samsung Galaxy Buds (28,7 / 9,4)

2. Apple AirPods Pro (21,4 / 9,2)

3. Sony WH-1000XM4 (18,9 / 8,2)

Trgovina z mobilnimi pripomočki:

1. E-trgovina Telekoma Slovenije (35,6 / 10)

2. Big Bang (20,6 / 9)

3. Gizzmo.si (20,4 / 8)