Ljubljana, 17. marec 2022 – Grboslovno in zastavoslovno društvo Heraldica Slovenica (društvo ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture) je danes, 17. marca, v dvorani v Mestnega muzeja Ljubljana, pripravilo novinarsko konferenco, na kateri so predstavili pobudo “APRIL – MESEC SLOVENSKE ZASTAVE”.

Kot sta povedala predsednik društva Aleksander Hribovšek ter kancler društva Anže Hobič, se pobuda za obeleževanje meseca slovenske zastave sklada z dnevom slovenske zastave, ki ga vsako leto praznujemo 7. aprila.

Ker pa imamo v letošnjem aprilu tudi volitve v Državni zbor, bo Grboslovno in zastavoslovno društvo Heraldica Slovenica izkoristilo to priložnost in za sodelovanje prosili poslance Državnega zbora, svetnike Državnega sveta, predsednika države, vlado in druge. Vsak od njih bo prejel slovensko pentljo, ki so jo oblikovali prav za mesec april, da bodo omenjeni lahko izrazili svoj odnos do našega nacionalnega simbola in tako postali in ostali zgled vsem državljanom.

O tem, kaj vse je pomen našega simbola državnosti – SLOVENSKA ZASTAVA sta spregovorila predsednik društva Aleksander Hribovšek in kancler društva Anže Hobič, in sicer to:

In še cilji pobude:

Cilj meseca slovenske zastave je izboljšati zavedanje, da imamo lahko slovensko zastavo izobešeno skozi vse leto.

Cilj meseca slovenske zastave je izboljšati zavedanje o tem, da je potrebno z našimi simboli ravnati spoštljivo.

Slovenska zastava je zastava vseh državljanov Republike Slovenije ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Slovenska zastava simbolizira izjemno enotnost, ki je bila dosežena v postopku osamosvajanja.

Slovenska zastava simbolizira našo samostojnost, neodvisnost in suverenost.

Slovenska zastava simbolizira vse vrednote, ki smo jih zapisali v ustavo in za katere smo se pripravljeni zavzemati.

Slovenska zastava nas združuje in ne razdvaja.

Slovenska zastava je zastava naše države in ne zastava aktualne oblasti.

Slovenija, kot mlada država, potrebuje aktivno gradnjo zavesti o državnih simbolih.

V luči geostrateških dogajanj (Ukrajina) je zavedanje o nacionalnih simbolih še toliko pomembnejše./A.T. Seme in J. Temlin/Video in foto: Ljubljanske novice/