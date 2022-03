Znani so obrtnik leta 2020 in 2021 ter podjetnik leta 2020 in 2021

Ljubljana, 17. 3. 2022 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je danes na Brdu pri Kranju podelila prestižna priznanja Obrtnik leta in Podjetnik leta 2020, Obrtnik leta in Podjetnik leta 2021 ter priznanje Najstarejši obrtnik leta 2020. Osrednji govorci na slovesnosti, med njimi tudi predsednik vlade, pa so izpostavili tudi izjemno težko obdobje epidemije in izzive, ki jih prinašata energetska ter ukrajinska kriza.

Obrtnik leta 2020 je Matjaž Oven z Dobrove. Matjaž Oven od leta 2008 nadaljuje kovinostrugarsko obrt, ki jo je leta 1971 začel njegov oče Jože. V podjetju med drugim izdelujejo različne turbine in lopatice za hidroelektrarne, velike ležaje za vetrne elektrarne večjih premerov, obroče, prirobnice, plošče, ohišja, številčnice, navoje in gonilnike, lopate, peste za turbine, pripravijo pa tudi sestavne dele in material za varjenje tlačnih posod večjih dimenzij. Visoko kakovost izdelkov in storitev Kovinostrugarstva Oven zagotavljajo visoka tehnologija, CNC-strojna oprema, strokovno usposobljen kader in dolgoletne izkušnje, kar stranke znajo ceniti.

Podjetnik leta 2020 je Marijan Heriš iz Maribora. Marijan Hertiš, direktor podjetja Seltron, je delni lastnik in dolgoletni direktor podjetja z več kot 30-letno tradicijo. Na področju regulacij ogrevanja in racionalne rabe energije za ogrevanje v Seltronu združujejo sodobno tehnologijo z dolgoletnimi izkušnjami.Številnim kupcem zagotavljajo inovativne, napredne in varčne rešitve za ogrevanje, ki so prepoznavne tako v slovenskem kot v evropskem prostoru. Podjetje nenehno vlaga v razvoj in nadgrajuje lastno proizvodnjo regulacijske tehnike ter širi svoj prodajni program z različnimi produkti, ki s čim manjšo porabo energije skrbijo za prihranek uporabnikov ter varovanje okolja.

Obrtnik leta 2021 je postal Jože Krmelj iz Škofje Loke. Kovaštvo je v družini Krmelj že od leta 1870. Jože Krmelj, ki predstavlja že sedmo generacijo, je dejavnost prevzel leta 1991. Kovačija Krmelj je ves čas svojega delovanja posvečena tradicionalnemu načinu izdelave rezilnega orodja. Jože Krmelj, ki je med drugim tudi prejemnik nagrade Zlata vitica, ne kuje izdelkov v velikih količinah. Vsi izdelki so unikatni. Vsako posamezno orodje je izdelano iz najkakovostnejšega jekla ter skovano s kladivom. Zadnjih nekaj let se Jože ukvarja tudi z izdelovanjem rustikalnega programa, ki ga sestavljajo ponve iz enega kosa, sekire in mačete iz običajnega jekla ter posebej oblikovani noži iz damaščanskega jekla.

Priznanje Podjetnik leta 2021 pa sta prejela TOMAŽ in METKA MAROVT iz Stranic. Marovt proizvodno uvozno-izvozno podjetje je eno izmed najnaprednejših, digitaliziranih in avtomatiziranih proizvodenj kovanja v Evropi. Glavna dejavnost podjetja s 50-letno tradicijo je visokokakovostno kovanje, izdelava in obdelava odkovkov ter izdelava stružnih delov za najprestižnejše vodilne znamke v avtomobilski industriji, v zadnjem obdobju pa se spogledujejo tudi z letalsko, navtično in obrambno industrijo ter medicino. Moderne kovaške linije jim omogočajo butično in serijsko proizvodnjo, simulacija proizvodnih procesov, lastna orodjarna in CNC-obdelava vseh proizvodov, ki so ključni pri doseganju kratkih dobavnih rokov za vzorce, pa so tri glavne konkurenčne prednosti podjetja.

Uvodni nagovor je imel predsednik OZS Branko Meh, ki se je dotaknil tudi aktualnih razmer. »Komaj smo se rešili covid krize, se na žalost že soočamo z novo krizo, ki se odvija v Ukrajini. Cene energentov in surovin se dvigajo, nekaterim našim članom so se tako stroški energije povečali za več kot 300 odstotkov. Zato pričakujemo pomoč vlade povsod tam, kjer je to mogoče«. Meh je izpostavil tudi izjemno vlogo zbornice, saj je obrtnikom in podjetnikom pomagala v času epidemije. »Članom smo pomagali na področju zastopanja, informiranja in svetovanja. V najhujših časih, ko so bile storitvene dejavnosti omejene ali celo zaprte, se je naša zbornična družina povečala za več kot 2000 novih članov. Tudi nečlani so namreč spoznali, da smo le povezani lahko močnejši,« je zaključil Meh.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je poudaril pomen malega gospodarstva in izpostavil: »Zahvaljujem se vam za sodelovanje v teh kriznih časih. Gospodarstvu smo namenili 2,32 milijarde evrov, od tega eno milijardo za slovenski turizem.« Počivalšek je dodal, da mora biti dodana vrednost na zaposlenega višja. »Spodbude, ki smo jih vložili v vas, ste z obrestmi vrnili. Imamo tudi rekordno zaposlenost. To zgodbo o uspehu ustvarjate prav vi, obrtniki in podjetniki,« je še dodal Počivalšek.

Slavnostni govorec je bil predsednik vlade RS Janez Janša. »V lanskem letu smo imeli več kot 8-odstotno gospodarsko rast, kar je uspeh predvsem vas, obrtnikov in podjetnikov. Ocenjujem, da smo ukrepali pravočasno in učinkovito, rezultati pa so vidni v praksi. Veliko predlogov je prišlo prav s strani zbornice. Edino to, da ustvarjamo in imamo gospodarsko rast je realna osnova blaginje. Potrebni pa so interventni ukrepi na energetskem področju in na področju surovin. Smo v zahtevnem času, vojna v Ukrajini je spremenila vse. Vse te črne napovedi, kako bo zmanjkalo plina, nafte, hrane, je zgolj strašenje,« je med drugim poudaril Janša in napovedal, da lahko bolj optimistično gledamo na to, da se bodo ustavili boji v Ukrajini.

Priznanje Obrtnik leta OZS podeljuje že od leta 2003, zato je letos to že osemnajsti izbor, priznanje Podjetnik leta pa od leta 1991, letošnji izbor bo tako že 28. po vrsti. OZS tudi na ta način skrbi za dvig ugleda obrtnih poklicev, obrtnikov in podjetnikov ter obenem spodbuja odličnost in kakovost njihovih storitev in izdelkov.

Najstarejši obrtnik leta 2020 je postal Jožef Laki iz Velike Polane.

Jožef Laki dejavnost izdelovanja izdelkov domače obrti opravlja že od leta 1967, ko je kot izdelovalec suhe robe prodajal svoje izdelke (grablje, vile, ročaje za ročne kose) od vrat do vrat po okoliških vaseh in na takratnih sejmih doma in v tujini. Jožef Laki je aktiven član OOZ Lendava že od začetka svoje samostojne obrtniške poti. Svojim izdelkom posveča veliko pozornosti, kar kupci cenijo. Izdeluje predvsem grablje, kosišča vile, sanke, škatle za buteljke, okrasne škatle, zaboje ter druge lesene izdelke./LN/OZS