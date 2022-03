Stranka Gibanje Svoboda predstavila svoj program in svoje “znane” kandidate

Ljubljana, 20. marec 2022 – Stranka Gibanje Svoboda je minuli petek v Ljubljani predstavila program in kandidate za državnozborske volitve, ki bodo 24. aprila. Predsednik stranke Robert Golob je od prestavitvi kandidatov, no tudi programa, izpostavil, da stranka ponuja strategijo prihodnosti in kandidate, ki bodo pomembno pripomogli k temu, da njihov program, ki pa ga niso razčlenili, uresničen.

Zanimiva je tudi Golobova izjava, s katero obljublja, da se z ekipo na volitve ne podajajo iz lastne koristi in se bodo “borili za svobodo do zmage”.

Še bolj zanimivi so kandidati stranke za katere pravijo, da so to znani obrazi. No, pa si jih poglejmo nekaj od njih: Janja Sluga, Jurij Lep, zdravnik Danijel Bešič Loredan ki mu že obljubljeno mesto zdravstvenega ministra. Tu so še nekdanji rektor ljubljanske univerze Igor Papič, nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič, izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, nekdanja poslanka Mirjam Bon Klanjšček, zgodovinar Martin Premk, novinarka Mojca Šetinc Pašek ter novinarka in radijska voditeljica Alenka Sivka. Nekdanji boksar Dejan Zavec, nekdanja novinarka in nekdanja poslanka Pozitivne Slovenije Tamara Vonta, nekdanji poslanec in aktualni župan Tržiča Borut Sajovic, nekdanji predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope Darko Krajnc. To je Golobova elitna izbira kandidatov, ki naj bi premaga konkurente in z Golobom na čelu Slovenji zagotovila lepšo in boljšo prihodnost.

Stranka lahko na volitvah računa na podporo ljubljanskega župana Zorana Jankovića in podporo Ljubljane, je na konvenciji dejal tudi ljubljanski župan.

Ob konvenciji je »anketni« mandatar izrazil kritiko aktualne vlade, za katero se je po njegovih besedah sprva iluzorno pričakovalo, da bo operativna, a so šli njeni koraki v smeri spora s stroko, zbeganosti in nepremišljenih ukrepov.

Referendum Arhivi – volilna skrinjica Foto: Aleš Beno, Ljubljana, Slovenia, 08.06.2014

Ni kaj! Zdaj veste, kdo bo državljanom živečih v Ljubljani z Robertom Golobom in njegovimi kandidati na prihajajočih volitvah »zagotavljal« državljanom napredek. Je pa res, da vejal počakati do 24. aprila, ko bo jasno, po čigavi megli bodo v naslednjem mandati državljane vodili znani Golobovi ponudniki prihodnosti./LN/Fotografije arhivske/