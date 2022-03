Javno vprašanje povezano z iznakaženjem znamenite slike Ivane Kobilce KOFETARICE v »FEHTARICO« s strani stranke SD

Ljubljana, 22. marec 2022 – Na ljubljanskem Kongresnem trgu (včeraj, 21. marca, umaknjeni) so bili, do včeraj 21. marca, postavljeni panoji (bilo jih je okoli 20) stranke SD (Socialni demokrati), s pomočjo katerih je ta stranka z različnimi vsebinami izražala svoja politična stališča, kar je njena ustavna pravica. A nas je zmotil pano, na katerem je oblikovalec prestavitve za ponazoritev političnega pogleda in stališča stranke SD uporabil sliko imenovana “KOFETARICA”, znamenite slovenske slikarke Ivane Kobilce, ter jo preoblikoval in poniževalno preimenoval v »FEHTARICO«.

Vse bi bilo prav, če uporabniki slike (tega izjemnega dela Ivane Kobilce) kljub ustrezni avtorski zaščiti in pogojih uporabe slike »KOFETARICE«, ne bi grobo izmaličili in jo uporabili za predstavitev svojega političnega pogleda.

Žaljivo pa je predvsem to, da so ustvarjalci predstavitve političnih pogledov stranke SD, znamenito sliko preoblikovali in ji namesto znamenite drže s skodelico ter krožnikom, naprej odstranili roko s skodelico, v krožnik pa z grafično montažo dodali kovance ter sliko žaljivo poimenovali »FEHTARICA«.

In sedaj vprašanja pristojnim institucijam!

Vprašanje Narodni galeriji – Kako je mogoče, da je do iznakaženja znamenitega dela Ivane Kobilce prišlo in zakaj se pristojni pri Narodni galeriji niso oglasili z zahtevo, da se ta vandalski poseg v delo ene od naših največjih slikark prepove. Če pa je takšen poseg dovoljen, od Narodne galerije pričakujemo le jasno opredelitev, pod katerimi pogoji in na osnovi katerega avtorskega zakona je to dovoljeno.

Vprašanje Zvezi društev likovnih umetnikov Slovenije – Od Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), ki je nacionalna stanovska organizacija in strokovno združenje profesionalnih likovnih umetnikov, ki živijo in delujejo v slovenskem kulturnem prostoru in je najstarejše društvo na področju likovne umetnosti pa pričakujemo, da se do tega nemoralnega posega v delo Ivane Kobilce z javno izjavo opredeli.

V primeru, da ZDSLU tak poseg v delo Ivane Kobilce – naše izjemne slikarke – ne moti, naj to javno zapiše. V primeru, če odgovora ne prejmemo v petih dneh, bomo to odločitev upoštevali, da ZDSLU takšno iznakaženje dela Ivane Kobilce ne moti, oz., da se s tem vandalizmom nad delom znamenite slovenske likovne umetnice, ZDSLU strinja.

Vprašanje Ministerstvu za kulturo Republike Slovenije – Od koordinatorja in povezovalca ter varuha kulturne dediščine pričakujemo jasno opredelitev do izrabe izjemnega dela Ivane Kobilice za plehko izrabo te slike Kofetarica za politično propagando. Enako, kot v premeru prej opredeljenih vprašanjih obema prej navedenima institucijama tudi od vas pričakujemo, jasen in nedvoumen odgovor. Če odgovora ne prejmemo (rok pet dni) bo to dokazovalo, da iznakaženje dela KOFETARICE za vas ni sporno.

Rekli boste, zakaj vprašanja nismo, oz. ne bomo, naslovili na stranko SD. Odgovor je preprost! Tisti, ki je kršitelj osnovnih pravil in nepoznavalec vrednosti slovenske kulturne dediščine težko razume to, kar bi moral razumeti že ob snovanju svojega plehkega in žaljivega komunikacijskega pristopa z javnostmi. Kar veliko pove o njem. Zelo veliko!/Pripravil: Janez Temlin/Foto: Janez Temlin/Original: Wikipedija/