Kaj morate vedeti o letošnjem spektaklu v Planici

Planica 22. marec 2022 – O letošnjem spektaklu v Planici skoraj ne velja izgubljati besed. Je pa res, da je vredno opozoriti vse, ki bodo od četrtka, 24. marca do nedelje, 27. marca, prišli pod Ponce, kaj jih tam, razen izjemnih nastopov naših orlov in vseh ostalih izjemnih skakalcev, čaka.

No, pa pojdimo po vrsti in si poglejmo, kaj čaka obiskovalce letošnjega zaključka svetovnega pokala v Planici ter kako si vse, kar jih letos tam čaka, tudi zagotoviti.

Progam tekmovanja in zabavni program:

v četrtek, 24. 3. 2022 so na sporedu kvalifikacije (09:00 uradni trening; 10:00 uradni trening in ob 11:00 KVALIFIKACIJE). Nato pa sledi zabava na odru Val202, ki ga bo zasedel – Joker Out

v petek, 25. 3. 2022 – POSAMIČNA TEKMA (12:30 Poskusna serija; ob 14:00 Prva serija ter nato FINALNA serija in nato še uradna razglasitev rezultatov). Nato sledi zabavni program na odru Val202 – pa bo nastopil Zmelkoow. A to še ni vse! V Krajnski Gori obiskovalce čaka petkova pumpa, Alpska vasica.

v soboto, 26. 3. 2022 – EKIPNA TEKMA (09:00 Poskusna serija; 10:00 Prva serija ter FINALNA SERIJA in nato uradna razglasitev rezultatov). Sledi zabavni program na odru Val202 – Mi2 ter ob 20:00 XY Party Band, Alpska vasica – Kranjska Gora.

v nedeljo, 27. 3. 2022 – POSAMIČNA TEKMA (09:00 Poskusna serija; 10:00 Prva serija – FINALNA SERIJA ter uradna razglasitev rezultatov). Sledi zabavni program na odru Val202, ki ga bodo zasedli Veseli Begunjčani.

Kako do vstopnic in koliko je potrebno zanje odšteti:

Odrasli bodo morali za dnevno vstopnico, in sicer za petek, soboto ali nedeljo odšteti 33 evrov. Za četrtkove kvalifikacije pa bodo morali odrasli odšteti 20 evrov.

Vsi otroci potrebujejo za vstop na prizorišče vstopnico (tudi brezplačno)! Brezplačno otroško vstopnico je potrebno dvigniti na prodajnih mestih oz. na blagajnah v Planici. Tudi obiskovalci z vabili morajo za svoje otroke dvigniti brezplačne vstopnice. Ob tem velja dodati, da bo potrebno za vstopnico za otroke odšteti 6 evrov in sicer za tekmovanje, ki bo potekalo v petek in soboto. Otroci od 7 do vključno 14 let morajo kupiti vstopnico za vse dni razen za nedeljo. Otroci do vključno 6 let imajo brezplačen vstop vse dni.

Sporočilo za imetnike vrednotnic! Vrednotnice niso vstopnice. To pomeni, da vrednotnic ni možno le zamenjati za nove istovrstne vstopnice. Vrednotnice predstavljajo zgolj vrednost, ki jo je možno unovčiti pri nakupu katerihkoli novih vstopnic. Unovčevanje vrednotnic za vstopnice je podaljšano do srede, 23. 3., pri istem prodajalcu vstopnic oz. na istem prodajnem mestu, kjer so bile kupljene vstopnice za FIS svetovno prvenstvo v poletih 2020. Vrednotnice ne zagotavljajo prednosti pri nakupu novih vstopnic.

Dostop do Planice in prizorišča:

Vsem obiskovalcem so na voljo brezplačni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, zato svetujemo, da se v Planico ne odpravljate z osebnimi vozili. Prednost prihoda in odhoda imajo avtobusi! Za obiskovalce z avtomobili – NE DO PRIZORIŠČA – velja: Parkiranje izven označenih parkirišč, še zlasti ob cesti in na travniških površinah, bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala.

Krožni prevozi namenjeni obiskovalcem z akreditacijami se prav tako začnejo nekaj ur pred tekmami, vstopno mesto pa je na parkirišču hotela Kompas v Kranjski Gori.

Zdaj veste skoraj vse. Da nam ne bi očitali, da smo vam kaj pozabili sporočiti predlagamo, da si na uradni spletni strani PLANICA 2022 ogledate še preostale podrobnosti.

In še to, kar tam ne piše! Od konca leta 2015 se Planica ponaša tudi z najsodobnejšim skakalno-tekaškim centrom, leta 2023 pa bo pod Poncami nordijsko SP.

To pa piše! Pod Poncami je vse nared, da bo od 24. marca pa tja do nedelje, 27. marca, tam izjemen smučarski praznik, kamor vas vabijo tudi naši izjemni orli, ki obljubljajo vrhunske rezultate.

Torej, ljubitelji slovenskih skakalcev in Slovenije, ne preostane vam nič drugega, da se ta konec tedna s slovensko zastavo v roki odpravite pod Ponce in v Krajnsko Goro ter uživate na naši največji športni prireditvi. Pa še to! Tudi vremenarji sporočajo, da so vreme »uredili«./Pripravila ATS in JT/