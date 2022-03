Ljubljan, 23. marec 2022 – Danes, 23. marca, so na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani odprli sejem za zeleni in aktivni turizem Alpe-Adria , kjer več kot 130 ponudnikov obiskovalcem sejma nudi številne namige za krajši in daljši oddih v Sloveniji. Sejem bo trajal do vključno sobote 26. marca. Poseben poudarek letošnjega sejma pa je namenjen aktivnim počitnicam, še posebej kolesarjenju in kolesarskim doživetjem.





Letošnji sejem, ki bo spet potekal v živo je uradno odprla v.d. direktorice Slovenske turistične organizacije (STO), Ilona Stermecki. Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., v.d. direktorja STO je svojem nagovoru povedala: »Slovenija se na evropskem in globalnem turističnem zemljevidu vse bolj uveljavlja kot destinacija zelenega, aktivnega in zdravega oddiha. V skladu z osrednjo dvoletno promocijsko tematiko aktivnih doživetij in športnega turizma in v skladu z velikim pomenom in hkrati potencialom razvoja aktivnih doživetij smo na Slovenski turistični organizaciji v sodelovanju z Združenjem Slovenia Outdoor obiskovalcem sejma pripravili številne namige za aktivni in zdrav oddih v Sloveniji. Koronakriza je močno vplivala na turistične tokove, trende in nakupno vedenje turistov. Turisti se pogosteje odločajo za oddih v okviru lastne države, delež domačih gostov v prihodih in prenočitvah slovenskega turizma pa se je v času pandemije povečal. Turisti dajejo vse večji poudarek varnim počitnicam v pristnem stiku z naravo, prav aktivni oddih pa jim tovrstna doživetja omogoča.«



Otvoritvi je sledila okrogla miza z aktualnim naslovom »Pokoronska oživitev slovenskega turizma v luči najnovejših dogodkov v Ukrajini«. Na razstavnem prostoru Slovenske turistične organizacije (STO) I feel Slovenia se letos predstavljajo člani Združenja Slovenia Outdoor s poudarkom na aktivnih doživetjih. Ta petek, 25. marca, pa bo v okviru sejma izvedena premiera filma Slovenia Green.

No in to je nekaj utrinkov, ki smo jih zabeležili ob današnjem obisku sejma, ki se lahko pohvali s kar odmevnim obiskom obiskovalcev, ki želijo izvedeti kje bodo letos lahko počitnikovali. Seveda pa je na sejmu kar nekaj nastavljavcev, ki s svojo zanimivo ponudbo opozarjajo, da je vredno počitnikovati doma v Sloveniji.



Dodajmo še Spremljevalni program po dnevih, če se boste do soboto, 26. marca, odločili obiskati sejem za zeleni in aktivni turizem Alpe-Adria.

Odpiralni čas: 23.—25. marec 2022: 10.00 – 19.00 ure in 26. marec 2022: 10.00 – 18.00 ure

Vstopnina – Cenik

Redna vstopnica (odrasli) 7,00 €

Vstopnica s popustom (osnovnošolci, dijaki, študenti, upokojenci, popustni kupon)* 5,00 €

Družinska vstopnica (do 2 odrasla in 3 otroci do 15. leta; za večje družine pa po predhodnem dogovoru) 15,00 €

Turistični vodniki z licenco 5,00 €

Imetniki kamping kartice Avtokampi.si* 5,00 €

Člani društev Planinske zveze Slovenije* 5,00 €

Člani Potnik.si* 5,00 €

Organizirane šolske skupine osnovnošolcev, dijakov, študentov (minimalno 15 oseb) – cena na osebo 3,50 €

Otroci do 6. leta v spremstvu odrasle osebe brezplačen vstop

Happy hour – velja za vstop na sejem med 12.00 in 15.00 uro 5,00 €

Happy hour družinska vstopnica– velja za vstop na sejem med 12.00 in 15.00 uro 10,00 €

* Ob nakupu vstopnice s popustom se prosim izkažite z ustreznim dokumentom (študentska izkaznica, kartica upokojenca, članska izkaznica Avtokampi.si, članska izkaznica PZS, člani kluba Potnik.si predložite kupon)./Pripravila: Alenka T. Seme in J. Temlin/Foto: J. Temlin