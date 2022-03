Vse bliže sezona Mercedes-Benz UCI gorsko kolesarskega svetovnega pokala

Ljubljana, 24. marec 2022 – Odštevanje do težko pričakovane sezone Mercedes-Benz UCI gorsko kolesarskega svetovnega pokala se že skoraj končuje. Ta konec tedna bo francoski Lurd gostil najboljše spustaše na svetu, med njimi tudi skupna zmagovalca sezone 2021 Francoza Loïca Brunija in Avstrijko Valentino Höll. Čaka nas vrhunski spektakel, spet tudi na račun gledalcev. Pričakujejo jih več kot 20.000.

Tudi francoska superzvezdnica Myriam Nicole bo na štartu, z željo, da stvari že takoj na začetku postavi na svoje mesto. Myriam je lani skupno zmago sezone zapravila s padcem na zadnji tekmi, ki jo je gostil Snowshoe v ZDA.

Myriam Nicole: “Lurd je le 4 ure vožnje od mojega doma. Družina, prijatelji in sponzorji, vsi bodo na tekmi. To pomeni še večji pritisk. ”Moj prvi cilj je, da sezono izpeljem v celoti. Preveč jih nisem končala zaradi poškodb. In ta cilj ni lahko uresničljiv, ko se ukvarjaš z ekstremnim športom.”

Valentina Höll pa pred prvo tekmo pravi, da “je treba biti pripravljen na vse. Razlike med tekmovalci bodo majhne in mentalno bo potrebno biti močan.”

Lurd je lokacija s precej nepredvidljivimi razmerami na progi. Zadnjič se je tam svetovni pokal ustavil pred petimi leti, ko je svojo prvo in edino UCI zmago zabeležil Francoz Alexandre Fayolle. Bo Loïc Bruni nadaljeval serijo francoskih zmag in prvič slavil na domačih tleh? Tega je definitivno sposoben.

https://youtu.be/4ZKjmHkI8Es

Čez dva tedna se začne tudi sezona tekem svetovnega pokala v gorskokolesarskem krosu, tokrat v Braziliji, kjer bo prvo dirko gostil Petrópolis. To je mesto na območju Ria de Janeira, kjer živi tudi Henrique Avancini, prvi brazilski gorski kolesar z naslovom UCI svetovnega prvaka (UCI Mountain Bike Marathon World Championships leta 2018).

Sezona krosa bi lahko bila polna presenečenj. Lanskoletna skupna zmagovalca Mathias Flüeckiger (Švica) in Loana Lecomte (Francija) bosta seveda poskušala ponoviti uspeh in med tem, ko Mathias letos tekmuje s podobno opremo kot v letu 2021, bo mlada Francozinja, ki je letos poleti dopolnila 22 let, svojo tretjo sezono v elitni kategoriji štartala z novo ekipo in opremo pri Canyon CLLCTV.

Naslednjo tekmo v spustu bo gostil britanski Fort William, 21. do 22. maja. Skupaj bo sezona 2022 štela osem spustov in devet tekem v krosu. Finale v obeh disciplinah bo septembra gostila italjanska dolina sonca (Val di Sole).

Tahnee Seagrave performs at UCI DH World Cup in Snowshoe, USA on September 18, 2021 // Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool // SI202110090022 // Usage for editorial use only //

Pri slovenskih udeležencih tekem svetovnega pokala se tudi letos največ pričakuje od spustašev Monike Hrastnik (Dorval AM Commencal), Jureta Žabjeka in Žaka Gomilščka ter krosistke Tanje Žakelj (vsi trije Unior–Sinter Factory Racing).

Celotno sezono Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskega svetovnega pokala 2022 bo mogoče spremljati v živo in brezplačno na Red Bull TV. To zanimivo tekmovanje lahkosledite na facebook.com/RedBullBike in youtube.com/RedBullBike kjer pripravljamo še več akcije.

Koledar sezone 2022:

• 26.-27. marec: (DHI) Lurd, Francija

• 8.-10. april: (XCO/XCC) Petrópolis, Brazilija

• 6.-8. maj: (XCO/XCC) Albstadt, Nemčija

• 13.-15. maj: (XCO/XCC) Nové Město na Moravě, Češka

• 21.-22. maj: (DHI) Fort William, Velika Britanija

• 10.-12. junij: (XCO/XCC/DHI) Leogang, Avstrija

• 8.-10. julij: (XCO/XCC/DHI) Lenzerheide, Švica

• 15.-17. julij: (XCO/XCC/DHI) Vallnord, Andorra

• 29.-31. julij: (XCO/XCC/DHI) Snowshoe, ZDA

• 5.-7. avgust: (XCO/XCC/DHI) Mont-Sainte-Anne, Kanada

• 24.-28. avgust: UCI MTB World Championships – Les Gets, Francija

• 2.-4. september: (/XCO/XCC/DHI) Val di Sole, Italija

Kaj je Mercedes-Benz UCI gorskokolesarski svetovni pokal?

Mercedes-Benz UCI gorskokolesarski svetovni pokal ima dolgo in barvito zgodovino. Skozi leta je mednarodna kolesarska zveza (UCI) upoštevala spreminjajoče se trende, pričakovanja tekmovalcev in gledalcev ter prilagajala in dopolnjevala formate tekmovanj. Ti danes vključujejo:

OLIMPIJSKI KROS (CROSS-COUNTRY OLYMPIC / XCO)

Olimpijska disiplina. Tekme v olimpijskem krosu se izvajajo na krožnih progah s tehničnimi spusti, gozdnimi potmi, skalnatimi odseki in objekti, v dolžini od 4 do 6 km. Tekme trajajo od 1 ure in 20 minut do 1 ure in 40 minut.

KRATKI KROS (CROSS-COUNTRY SHORT TRACK / XCC)

Varianta olimpijskega krosa. Štart in cilj sta na istem mestu, proga dolga do 2 km, tekma pa traja 20 do 30 minut.

SPUST (DOWNHILL / DHI)

Spust je tekma s časom po progi polni tehnično zahtevnih delov. Tekmovalec mora vrhunsko obvladovati kolo in biti pri tem tudi pogumen in drzen. Korenine, skale, dvignjeni ovinki, neravnine, skoki in drugi naravni in umetni objekti pri hitrostih do 80km/h pač niso mačji kašelj.