Za mala in srednja podjetja na voljo večmilijonske spodbude

Celje, 24. 3. 2022 – Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenije iz Savinjske regije (OOZ Celje, OOZ Mozirje, OOZ Laško, OOZ Šmarje pri Ješah, OOZ Šentjur, OOZ Slovenske Konjice in OOZ Velenje) so skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo danes v Celju organizirale dogodek, na katerem so predstavili razpise in spodbude za mala in srednja podjetja.

Zbrane je prvi nagovoril predsednik OZS Branko Meh, ki je med drugim pohvalil vlado za dobro sodelovanje z zbornico v času covid krize. »Da danes lahko govorimo o gospodarski rasti, so zaslužni prav obrtniki in podjetniki ter tudi vlada. Pomembno pa je, da so razpisi enostavni, da se lahko nanje prijavi vsak obrtnik in podjetnik. Zato apeliram na pristojne, da razpise poenostavijo,« je poudaril Meh in dodal, da je kritičen do nepovratnih sredstev, ki jih ponuja SPS. »Pomoč države potrebujemo tudi manjši obrtniki in podjetniki v občini Velenje, a ji žal ne dobimo.«

Da so razpisi res polni birokracije, se je strinjal tudi Peter Pišek, predsednik OOZ Celje. »Potrebuješ svetovalce in odvetnike, da se sploh lahko prijaviš na te razpise. Zato je potrebna debirokratizacija tudi na tem področju,« je dodal Pišek in se zahvalil območnim zbornicam za organizacijo dogodka.

V drugem delu srečanja se je pridružil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki se je dotaknil epidemije. »Danes živimo z virusom, kot da ga ni bilo. Pomembno pa je, da nismo zapirali gospodarstva. Dosegli smo to, da je naše gospodarstvo ohranilo kupce v svetu. In pomembno je, da nismo imeli nobenega resnega vira okužb znotraj podjetij. S protikoronskimi podjetji smo dosegli oba cilja, ohranili smo podjetja in delovna mesta. Imamo najvišjo, rekordno zaposlenost v državi. Uživamo visoko zaupanje vlagateljev in odlične bonitetne ocene,« je poudaril Počivalšek in hkrati izpostavil izzive, ki jih prinašata vojna v Ukrajini in dvig cen energentov. Vojna po njegovi oceni ne bo bistveno vplivala na naftni trg, saj ruski trg predstavlja zgolj 12 odstotkov v svetovnem merilu.

Mag. Damijan Dolinar, predsednik uprave SID banke, je predstavil aktualne produkte. »Med našimi produkti je financiranje podjetij vseh velikosti, ne glede na velikost podjetja. Gre za posojila do 2,5 mio evrov, in sicer brez dodatnih zavarovanj. Financirajo tudi naložbene projekte, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo,« je izpostavil Dolinar. SID banka pa ponuja tudi lastniško financiranje MSP-jev in mid cap podjetij. Med posebnostmi je tudi posebna podpora za nasledstvo tistim družinskim podjetjem, ki nimajo naslednika.

Aktualne razpise Slovenskega podjetniškega sklada je predstavila njegova direktorica Maja Tomanič Vidovič. »Imamo tako finančne spodbude kot tudi programe vsebinske podpore, kar smo denimo storili z vavčerji. V času epidemije smo razdelili mikro kredite in garancije v vrednosti več kot 400 mio evrov pomoči. Tudi v letošnjem letu smo pomembni igralec v finančnem smislu. Vsako leto podpremo 40 start up podjetij, da lahko začnejo svoj zagon. Mlado inovativno podjetje tako lahko prejme tudi to 1,2 mio evrov zagonskih sredstev. Pomagamo jim tudi odpirati vrata na tuje trge,« je poudarila Tomanič Vidovič.

Rok Capl, v.d. direktorja SPIRIT Slovenija, je prav tako predstavil aktualne razpise. Med njimi so spodbude za raziskovalno razvojne projekte in so namenjene podjetjem, ki so usmerjena v zeleni prehod ali krožno gospodarstvo. Vsi javni razpisi so objavljeni na spletni strani agencije www.SpiritSlovenia.si.

Finančne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada pa je predstavil direktor Matjaž Ribaš. »Naši cilji so usmerjeni v regionalni razvoj, brezogljično družbo in digitalizacijo. Med odprtimi razpisi so financiranje v višini 2 mio evrov, namenjeno tako za kmetijstvo kot podjetništvo. Tudi v času epidemije smo pomagali številnim podjetjem.«/LN/OZS