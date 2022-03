Film o zeleni zgodbi Slovenije danes premierno v okviru sejma Alpe Adria.

Ljubljan, 25. marec 2022 – Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju s produkcijsko hišo Karata Film ustvarila novi promocijsko-dokumentarni film o zeleni zgodbi Slovenije, Slovenia Green, ki bo premiero doživel danes v okviru sejma Alpe Adria.

Film v približno osemindvajsetih minutah skozi izjave in pripovedovanja nastopajočih ponudnikov, nosilcev znaka Slovenia Green, oriše Slovenijo kot majhno in pristno destinacijo, kjer prebivajo srčni in gostoljubni ljudje. V ospredje postavi predvsem koristi in prednosti za obiskovalce, ki jih Slovenija nudi skozi njeno trajnostno naravnanost – slednjo Slovenska turistična organizacija spodbuja prek znamke Slovenia Green. Destinacije in ponudnike, ki v filmu nastopajo, povezuje nova pot Slovenia Green Gourmet Route, ki je v letu 2021 nastala v sodelovanju s Konzorcijem Slovenia Green ter destinacijami, skozi katere pelje. Pot je posebna v svetovnem merilu, saj povezuje le destinacije in ponudnike s trajnostnimi certifikati, ki jih priznavamo v okviru krovnega slovenskega programa za spodbujanje trajnostnega razvoja v turizmu, Zelene sheme slovenskega turizma.

Zgodba filma sledi glavnemu igralcu in tudi producentu Aljažu Tepini, ki gledalca s kolesom popelje med trajnostnimi ponudniki v Sloveniji, iz Ljubljane do Posočja, Goriških Brd, Vipavske doline in Krasa ter nazaj preko prestolnice proti Sevnici, Podčetrtku, Ptuju in Mariboru. Vse naštete destinacije so nosilke znaka Slovenia Green in odgovornemu razvoju turizma posvečajo še posebno pozornost ter v zadostni meri izpolnjujejo kriterije mednarodnega standarda Green Destinations. Znak v Sloveniji nosi že 58 destinacij, 99 ponudnikov nastanitev, 40 restavracij, 6 znamenitosti, 8 turističnih agencij in 1 naravno kopališče./LN/STO/Foto: LN – le ponazoritvena