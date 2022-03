Poziv SPS vladi, da je treba ranljive skupine potrošnikov zaščititi pred dvigi cen hrane

Ljubljana, 28. marec 2022 – Posledice ruske invazije na Ukrajino so že vidne na kmetijsko-živilskih trgih, zato je Evropska komisija v sredo, 21. marca 2022, objavila sporočilo za javnost o zaščiti prehranske varnosti in preskrbe s hrano ter o krepitvi odpornosti živilskega sistema EU. Evropske potrošniške organizacije pozdravljajo stališče komisije o tem, da je treba potrošnike zaščititi pred strmim povišanjem cen hrane in začeti izvajati že sprejeti načrt za bolj trajnosten in odporen prehranski sistem, to je strategijo Od vil do vilic (Farm to Fork strategy). Prepričani so, da bi nedavni pozivi k umiku oziroma k spremembam ciljev te strategije dolgoročno ogrozili zanesljivost preskrbe s hrano.

Evropska komisija jasno sporoča, da se evropskim potrošnikom ni treba bati pomanjkanja hrane, vendar pa lahko dvig cen, ki je posledica visokih stroškov energije in visokih vhodnih stroškov surovin, ogrozi cenovno dostopnost hrane za potrošnike z nizkimi dohodki. Načrtno nakupovanje velikih količin hrane (moka, olje, testenine) na zalogo namreč pušča le prazne police, ki lahko cene hrane potisnejo še višje.

Evropska komisija je v sporočilu zapisala, da je EU v veliki meri samozadostna, ko gre za ključne kmetijske proizvode, saj je glavna izvoznica pšenice in ječmena, in za rastline, kot sta koruza ali sladkor. Prav tako je v veliki meri samozadostna, ko gre za živalske proizvode, vključno z mlečnimi izdelki in mesom, z izjemo morskih sadežev.

Poziv članicam k uvedbi sistemov za zaščito ranljivih potrošnikov

Komisija spodbuja države članice h kratkoročnim ukrepom za zaščito ranljivih potrošnikov pred negotovostjo preskrbe s hrano, kot so sistemi socialne zaščite. Ob tem omenja možnost, da vlade znižajo DDV na hrano. Dolgoročno pa je treba, ugotavlja komisija, preiti na trajnosten in odporen prehranski sistem, zmanjšati odvisnost EU od uvoza krme in povečati porabo rastlinskih živil v prehrani, predvsem stročnic.

Potrošniške organizacije in znanstveniki s konkretnimi ukrepi

Evropske potrošniške organizacije pozdravljamo, da komisija spodbuja vlade držav članic k omilitvi prehranske revščine s sprejemanjem fiskalnih ukrepov in ukrepov socialne politike. Odmevajo tudi pozivi naših članov v Španiji in Nemčiji, ki so med drugim pozvali k uvedbi bonov za hrano in 0-odstotnemu DDV za sadje, zelenjavo in stročnice.

Več kot 400 znanstvenikov se je pred kratkim podpisalo pod predloge ukrepov, ki bodo kratkoročno zagotavljali zdravje ljudi, dolgoročno pa trajnosten razvoj:

1. Pospeševanje prehoda na bolj zdravo prehrano z manj živalskimi proizvodi v Evropi in drugih državah z visokim dohodkom, s čimer bi zmanjšali potrebo po živalski krmi.

2. Povečanje proizvodnje stročnic ter nadaljnja ekološka kmetijska politika EU v smeri zmanjšanja odvisnosti od dušikovih gnojil in zemeljskega plina iz Rusije.

3. Zmanjšanje količine zavržene hrane. Samo v EU je količina zavržene pšenice skoraj enaka polovici količine ukrajinskega izvoza pšenice.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije javnost obveščajo, da tudi oni pozivajo Vlado Republike Slovenije, da aktivno pristopi k reševanju problema dviga cen in upošteva predloge Evropske komisije za zaščito ranljivih potrošnikov. Predlagajo, da preuči možnosti za znižanje oz. ukinitev DDV za nepredelana živila (sadje, zelenjava, stročnice, moka, olje …) za uvedbo vavčerjev za hrano za socialno ogrožene. Predlagajo pa tudi, da se nemudoma loti ukrepov in kampanje za zmanjšanje zavržkov hrane, kot trajnosten in socialno naravnan ukrep. Prepričani so, da »gašenje požarov« s spremembami ciljev zelenega dogovora ni primeren pristop ne za kratkoročne ne za dolgoročne rešitve./LN/SPS/