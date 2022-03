Vredno je vedeti: Tedenski program slovenskih dokumentarnih filmov na spletu

Ljubljana, 28. marec 2022 – V tem tednu dokumentarni program DOKgodek ponuja na ogled celovečerni film Aleksandrinke (2011) v režiji Metoda Pevca ter kratki film Meje (2016) v režiji Damjana Kozoleta. Filma, ki sta prejela nagrado vesna na Festivalu slovenskega filma, bosta brezplačno na voljo od torka, 29. marca, do četrtka, 31. marca, s pričetkom ob 20.00 na spletni strani Baze slovenskih filmov – bsf.si.

Zgodba o Aleksandrinkah je zgodba o boleči, skoraj izključno ženski emigraciji. Zaradi revščine in fašistične asimilacijske politike so Vipavsko dolino vse do druge svetovne vojne množično zapuščali predvsem mladi ljudje.

Moški so odhajali v Argentino, od koder se niso vračali, dekleta in žene pa so odhajale v Egipt, največ v takrat bogato in kozmopolitsko Aleksandrijo, kjer so ostale tudi več desetletij kot dojilje, varuške, gospodinje. Številne so se vrnile prepozno, da bi lahko doživele svoje lastne otroke in svoj dom, dobesedno svoj, saj je bil ta največkrat odplačan prav z njihovim denarjem.

Drugi film tega tedna, Meje, pa nas popelje v točno določen dan, 24. oktober 2015. Pred nami se razprostre lepa pokrajina. “En sam skrbno komponiran kader brez vsakršne intervencije nastavi ogledalo sodobnemu času in naši lastni neobčutljivost,” so zapisali v utemeljitvi nagrade Vesna na Festivalu slovenskega filma leta 2016. Film prikazuje kolono beguncev in migrantov, ki si v spremstvu vojakov in policistov utira svojo pot od schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško proti sprejemnemu centru v Brežicah. Na koncu se pokrajina ne zdi tako zelo lepa, kot je bila prej.

Dogodek organizirata Zavod Filmoteka v sodelovanju s festivalom DOKUDOC, ki ga pripravlja društvo Mitra. DOKgodek sofinancira Ministrstvo za kulturo RS./LN