Ljubljana, 29. marec 2022 – Državna volilna komisija (DVK) volivcem predlaga, da se – če imajo to možnost – udeležijo predčasnega glasovanja. Velja vedeti, da volivci, ki bodo pred volitvami v DZ zboleli po izteku roka za oddajo vloge za glasovanje na domu, na dan volitev ne bodo mogli glasovati, so sporočili z DVK-ja.

Referendum Arhivi – volilna skrinjica Foto: Aleš Beno, Ljubljana, Slovenia, 08.06.2014

Zakon namreč določa, da je treba to sporočiti najmanj tri dni pred dnem glasovanja. Zakon namreč določa, da morajo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, to sporočiti najmanj tri dni pred dnem glasovanja, so pojasnili na Državni volilni komisiji. Volivcem zato predlagajo, da se, če imajo to možnost, udeležijo predčasnega glasovanja. Omenjena določba zakona sicer velja tako za tiste, ki bodo zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, kot tudi za tiste, ki bodo v času volitev zboleli ali bodo napoteni v bolnišnico, so v sporočilu za javnost še zapisali na DVK-ju. Zaradi opozoril zdravniške stroke je DVK na zadnji seji z dnevnega reda tako umaknil odločanje o predlogu, da bi volivkam, ki bodo v izolacijo napoteni po izteku roka za oddajo vloge za glasovanje na domu, omogočili glasovanje na volišču, so sporočili.

Argument ministrstva za zdravje, svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje je namreč, da za volivce v izolaciji, razen nujnega obiska pri zdravniku, ni izjem in ne smejo zapuščati svojega prebivališča, so pojasnili na DVK-ju. Volivcem zato predlagajo, da izkoristijo možnost predčasnega glasovanja. To bo mogoče od 19. do 21. aprila, vsak dan med 7. in 19. uro. Hkrati na DVK-ju priporočajo, da volivci upoštevajo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, da bo lahko volilna udeležba čim višja.