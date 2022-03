Tradicionalni 16. dm tek v Tivoliju bo leto 11. junija; prijave že možne

Ljubljana, 30. marec 2022 – Odlična novica za vse ljubiteljice in ljubitelje teka s strani zdaj že tradicionalnega tek dm. Dm tek, ki bo letos že 16. po vrsti, bo letos potekal v soboto 11. junija 2022 v ljubljanskem parku Tivoli. Kot zagotavljajo organizatorji bo tokrat še večji in še boljši, z veliko novostmi in presenečenji ter predvsem nepozabnim druženjem, ki ga nikakor ne gre zamuditi.

Tradicionalni dm tek je že davno prerasel okvire športne prireditve in postal sinonim povezanosti, prijateljstva, dobre zabave ter druženja, letošnji pa obljublja kar nekaj novosti in presenečenj. Na največjem tekaškem dogodku bodo poleg kategorije teka za ženske zopet tekli najmlajši tekači in sicer v kategoriji Oskarjev tek. To pa še ni vse! Letos lahko na teku dm tečejo tudi moški, ki bodo lahko sodelovali na t.i. dm trail teku.

Poleg tradicionalnega dm teka za ženske v kategorijah 5 km in 10 km, ki sta namenjeni zgolj ženskam, pa se bo možno prijaviti tudi na posebno kategorijo dm trail tek. V tej kategoriji se bodo, kot omenjeno, preizkusili predvsem moški, seveda pa so k prijavam v tej kategoriji vabljene ženske. dm trail tek je kategorija razgibanega teka po brezpotju, na katerem so vzdržljivost, nepredvidljivost in povišan adrenalin glavne značilnosti. Razgiban teren, vzponi in spusti – vse to so izzivi, ki jih boste deležni na približno 3,2 kilometrov dolgem terenu in kjer boste lahko še dodatno preizkusili svojo moč in zmogljivost. Organizatorji sporočajo, da je število mest v tej kategoriji je omejeno, zato povabite svojega fanta, moža, brata, znanca ali prijatelja, naj se prijavijo čimprej!

Prijave in nakup kart za 16. dm tek so že možne, oboje pa lahko opravite na spletni strani www.tekzazenske.si ali v vseh dm prodajalnah po Sloveniji. Organizatorji vabijo, da pohitite s prijavo, saj je cena startnine v predprodaji do vključno 3. maja 2022 najnižja in znaša 24 evrov! Cena v redni prodaji od 4. maja do vključno 23. maja 2022 pa bo znašala 35 evrov, zadnja cena od 24. maja do 4. junija 2022 pa kar 39 evrov.