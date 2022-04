Huawei tretja najbolj dragocena blagovna znamka na področju elektronike in naprav

Ljubljan, 1. april 2022 – Organizacija za ocenjevanje in strateško svetovanje Brand Finance vsako leto oceni pet tisoč podjetji iz 29 industrijskih sektorjev in 36 držav sveta. V marca objavljenem poročilu Brand Finance Electronics & Appliances 50 2022, ki ocenjevanje odličnost izdelovalcev elektronike, kamor se je kot sporočili iz podjetja Huawei, ta kitajski velikan, v kategoriji najvrednejših in najmočnejših blagovnih znamk, uvrstil na visoko tretje mesto.

Huawei z izrednim dosežkom ohranja vodilni položaj med izdelovalci elektronskih naprav s kar 29-odstotno rastjo vrednosti blagovne znamke, ki so jo analitiki podjetja Brand Finance ocenili na 71,2 milijarde dolarjev. To po spremenjenih tržnih razmerah in motnjah v nabavni verigi zaradi pandemije koronavirusa kaže na postopno okrevanje vodilnih podjetij in višje donose kljub omejitvam v ponudbi.

Podjetje Huawei je ravno tako zabeležilo visoko uvrstitev v kategoriji najmočnejših blagovnih znamk elektronike in naprav z rezultatom 82 od 100 in oceno znamke AAA-. Analitiki podjetja Brand Finance so pri tem poudarili, da se je podjetje na sankcije nekaterih zahodnih vlad, ki so prizadele diviziji infrastrukture in potrošniške elektronike, odzvalo z okrepljenimi naložbami v domača tehnološka podjetja in v razvojne dejavnosti. Huawei je obenem zabeležil rast na segmentu opreme za mobilna omrežja po zaslugi uvajanja pete generacije (5G) na Kitajskem, v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Poleg tega podjetje krepi temelje svoje dejavnosti z vlaganji v razvoj operacijskih sistemov, kot sta HarmonyOS in EulerOS, da bi potrošnikom zagotovilo popolnejšo izkušnjo uporabe in tudi na ta način okrepilo svojo blagovno znamko.

Huawei je objavil tudi svoje letno poročilo za leto 2021, ki razkriva, da je podjetje v preteklem letu ohranilo solidno poslovanje. Glede na poročilo je Huawei leta 2021 zabeležil 636,8 milijarde juanov (90,2 milijarde evrov) prihodkov in 113,7 milijarde juanov (16,12 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 75,9 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Izdatki podjetja so na področju raziskav in razvoja leta 2021 dosegli 142,7 milijarde juanov (20,23 milijarde evrov), kar predstavlja 22,4 odstotkov celotnih prihodkov, s čimer so skupni izdatki za raziskave in razvoj v zadnjih 10 letih dosegli več kot 845 milijard juanov (119,77 milijarde evrov). Podjetje namerava tudi v prihodnje nenehno povečevati naložbe v raziskave in razvoj. Huaweiev del za potrošniško elektroniko se je osredotočil na želje in potrebe uporabnikov ter v sklopu strategije za brezhibno z umetno inteligenco podkrepljeno življenje nadalje gradil globalni ekosistem za pametno in povezano obdobje. Ta del podjetja je leta 2021 ustvaril 243,4 milijarde juanov (34,5 milijarde evrov) prihodkov in še naprej beleži stalno rast prodaje pametnih nosljivih naprav, pametnih zaslonov, brezžičnih stereo slušalk in mobilnih storitev Huawei (HMS). Segmenta pametnih nosljivih naprav in pametnih zaslonov sta na primer dosegla 30-odstotno medletno rast. HarmonyOS je bil od leta 2021 uporabljen v več kot 220 milijonih naprav Huawei, s čimer je postal najhitreje rastoči operacijski sistem za mobilne naprave na svetu./LN/Foto arhiv LN – le ponazoritvena/