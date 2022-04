Ljubljana, 1. april 2022– Kot so sporočili iz Proevent d. o. o, bo v ljubljanskem Cankarjevem domu po skoraj dveh letih prisilne prekinitve zaradi epidemije mesto ponovno zavzel najprestižnejši dogodek s področja kulture pitja vina – 23. Slovenski festival vin. Kot sporočajo ta dogodek že nestrpno pričakujejo prav vsi–organizatorji, vinarji, ponudniki kulinarike, obiskovalci in vsi, ki so kakorkoli povezani z vinom in kulinariko.

Festival bo letos izjemoma potekal izven tradicionalnega novembrskega termina, natančneje 21. in 22. aprila 2022, na njem pa se bo predstavilo več kot 150 vinarjev vseh vinorodnih dežel, potekale pa bodo tudi zanimive vodene delavnice in degustacije s sommelierji. Pred dogodkom bo potekalo še tradicionalno ocenjevanje festivalskih vin, katerega zmagovalce bo strokovna komisija razglasila na novinarski konferenci 12. aprila.





23. Slovenski festival vin odpira vrata

Festival bo, ko zapisano odprl vrata več kot 150 vinarjem vseh vinorodnih dežel, ki bodo pričakovanim 2.500 obiskovalcem predstavili več kot 550 vinskih vzorcev.



Letošnji poudarek na tokratnem dogodku bo tako kot v preteklih izvedbah na promociji domačih vinarjev vseh vinorodnih dežel Slovenije, obenem pa tudi na odlično sprejetih festivalskih srečanjih poslovnih partnerjev, s čimer organizatorji želijo vinarjem ponuditi prostor za promocijo svojih vin in s tem odpreti nove distribucijske kanale doma in po svetu.



Obfestivalsko dogajanje

Obiskovalcem bo na voljo več različnih delavnic in vodenih degustacij, ki jih bodo organizatorji pripravili v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki in sodelujočimi vinarji. Med njimi ne gre zamuditi vodene delavnice z najbolje ocenjenimi vini 23. Slovenskega festivala vin (pod vodstvom dr. Tatjane Košmerl), Masterclass delavnice: Horizontalno spajanje okusov z vini in destilati (z Aleksandrom Bohincem) in delavnice o peninah (z Rokom Petančičem in vrhunskimi strokovnjaki Francoisom Bottonom iz Domaine Slapšak, Gregom Repovžem iz Gostilne Repovž in drugimi).



Festivalsko ocenjevanje vin

Tudi letos bo potekalo festivalsko ocenjevanje prijavljenih vinskih vzorcev. Vsi sodelujoči vinarji so svoja vina, ki jih bodo predstavili prav na festivalu, lahko prijavili na festivalsko ocenjevanje, ki ga bo že pred festivalom izvedla strokovna komisija z prof. dr. Tatjano Košmerl na čelu. Zmagovalna festivalska vina bodo tradicionalno v obliki vodene degustacije s strani predsednice strokovne komisije Košmerlove predstavljena tudi obiskovalcem festivala.



Natančen program bo znan prvi teden aprila in bo objavljen na spletni strani www.slovenskifestivalvin.si. Vstopnice za prireditev bodo v predprodaji na voljo na vseh Petrolovih izpostavah in Eventimu, v redni prodaji pa na blagajnah Slovenskega festivala vin, so še sporočili organizatorji prireditve.