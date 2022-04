Skupina United Group za pomoč Ukrajini namenila milijon evrov

Ljubljana, 1. april 2022 – Skupina United Group, vodilna telekomunikacijska in medijska družba v jugovzhodni Evropi, katere član je tudi Telemach Slovenija, je danes sporočila, da bo z donacijo v višini enega milijona evrov, ki jo bo namenila dvema dobrodelnima organizacijama, podprla prizadevanja za humanitarno pomoč prizadetim v vojni v Ukrajini.

Sredstva bosta prejeli organizacija International Medical Corps, ki zagotavlja nujno zdravstveno oskrbo in druge nujne storitve ljudem v izrednih razmerah, ter ukrajinska dobrodelna organizacija Bright Kid, ki pomaga bolnim, invalidnim ter osirotelim otrokom.

Skupina United Group je pretresena in zgrožena nad še vedno trajajočim opustošenjem Ukrajine ter trpljenjem njenih državljanov. Sočustvujemo z nedolžnimi žrtvami te vojne in vsemi, ki jih je prizadela.

Victoriya Boklag, izvršna direktorica skupine United Group, je ob tem povedala: »Človeško življenje je najbolj dragocena stvar na svetu in naša najpomembnejša naloga je, da naredimo vse, kar je mogoče, da ohranimo mir. Sem državljanka Ukrajine in člani moje družine so ostali v državi, zato je ta vojna zame osebna tragedija.«

Skupina United Group želi z donacijo omiliti trpljenje tistih, ki so zaradi vojne najbolj izpostavljeni. Med njimi so begunci, družine, ki jim ni uspelo pobegniti pred spopadi, ter otroci v bolnišnicah in sirotišnicah.

Sredstva bodo namenjena zagotavljanju zdravstvene oskrbe in osnovnih potrebščin, kot so medicinska oprema, zdravila, plenice, mobilne medicinske enote, hrana, sanitarne in higienske potrebščine.

Donacija United Group dopolnjuje druge pobude za podporo žrtvam vojne v Ukrajini v skupini ter podjetjih, ki jo sestavljajo. Telemach Slovenija je že na začetku ruske agresije v Ukrajini z namenom, da vsem svojim uporabnikom olajša komunikacijo s tamkaj živečimi sorodniki, prijatelji in sodelavci, omogočil brezplačne klice v vsa ukrajinska fiksna in mobilna omrežja. Poleg tega je ponudil brezplačna sporočila SMS in brezplačno podatkovno gostovanje v Ukrajini, nemudoma pa je vzpostavili tudi številko, ki omogoča SMS donacije različnim humanitarnim organizacijam.

Beguncem, ki so in bodo zatočišče našli v nastanitvenih centrih po Sloveniji, je doniral predplačniške pakete in mobilne dostopne točke. V podjetju so zaposleni organizirali tudi akcijo zbiranja nujnih življenjskih potrebščin./LN