Lokalna novica: Zagorel pralni stroj v Centru za starejše občane Lucija na srečo brez tragičnih posledic

Lucija, 5. april 2022 – Danes popoldne je v Centru za starejše občane Lucija prišlo do požara, ki naj bo ga povzročil pralni stroj. Kot pravijo naši viri, je do požara prišlo, ker naj bi tam zaposleni morali, zaradi varčevanja, izvajati proces pranja brez prisotnosti zaposlenih.

Požar delavci doma. Na kraj dogodka pa so prišli tudi lokalni gasilci, ki so stanje preverili, če je strokovno sanirano, da ne bi bilo kar koli narobe. No, so pa zaradi požara kljub temu nekaj stanovalcev preventivno evakuirali, kar potrjuje tudi objava na spletni strani doma.

Tako je pač, če se varčuje, kar pa se na koncu izkaže kot nespametna poteza odgovornih, kar bi lahko imelo tragične posledice.

In še obvestilo svojcem varovancev doma o požaru – »Vse svojce naših uporabnikov obveščamo, da je danes v naših kletnih prostorih prišlo do vžiga pralnega stroja v pralnici kar je pripeljalo do požara. S hitro intervencijo gasilcev in ostalih pristojnih služb smo požar nemudoma zamejili in pogasili. Zaradi prisotnosti dima izvajamo prezračevanje prostorov in obveščamo, da so vsi naši uporabniki in zaposleni varni. O nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali preko naše spletne strani in Facebook strani centra«, je zapisano na spletni strani Centra za starejše občane Lucija./LN/Foto: