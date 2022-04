Pripravljena strategija slovenskega turizma za obdobje 2022-2026

Ljubljana, 5. april 2022 – Na STO – Slovenska turistična organizacija so minuli mesec zaključili s pripravo Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma za obdobje 2022-2026, ki je prvi tovrsten strateški dokument v Sloveniji.

Kot sporočajo je bil razlog za pripravo strategije prepoznana potreba, da poleg trajnostne/zelene preobrazbe, kjer STO že vrsto let izvaja številne aktivnosti, ki so tudi mednarodno prepoznane kot dobra praksa (npr. Zelena shema), naslovi tudi vse večjo potrebo po digitalnem preboju. Vse bolj digitalna sedanjost namreč prinaša številne priložnosti, pa tudi nekatere izzive, s katerimi naj uspešneje naslovili javnosti svoj strateški pristop.

Pri STO so prepričani, da je digitalni preboj poleg zelene preobrazbe tudi Evropska prioriteta in zato je v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost STO umestila oblikovanje analitičnega orodja za merjenje učinkov turizma v vodilnih destinacijah in sistema za merjenje turističnih tokov v vodilnih destinacijah. Strategija digitalne preobrazbe pa je aktivnosti v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost še nadgradila, razširila na vseslovenski nivo, vključila vse deležnike v slovenskem turističnem prostoru in postavila jasno vizijo in cilje za digitalni preboj.

Cilji, ki jih postavlja strategija, so ambiciozni, a dosegljivi, sporočajo iz STO.

Najpomembnejši so:

– do leta 2026 se 20% zaposlenih v turizmu udeleži izobraževanja s področja digitalne preobrazbe,

– 25% turističnih podjetij in 75% vodilnih destinacij je vključenih v indeks digitalne preobrazbe,

– 500 turističnih ponudnikov je vključenih v slovenski »marketplace« (e-tržnico),

– itd.

Jasni strateški cilji in oblikovani ukrepi bodo predstavljali podlago za spremljanje skupnega napredka digitalne preobrazbe slovenskega turizma, povečali kakovost odločanja ter učinkovitost upravljanja na vseh ravneh turizma.

Ker je priprava Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma potekala vzporedno s pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028, smo v sodelovanju z MGRT tako uspeli zagotoviti strateške načrte in jasne ukrepe za celovit in usklajen razvoj turizma v naslednjih 4-6 letih.

Do ključnih informacij in dokumenta strategije lahko dostopate na spletni strani STO./LN/STO/