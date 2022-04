Na Hrvaško brez posebnih ukrepov zaradi covida-19, a tudi v druge države

Zagreb, 8. april 2022 – Hrvaška bo to soboto, 9. aprila, odpravila skoraj vse protikoronske ukrepe, tako da bo uporaba maske obvezna le še v zdravstvu in socialnovarstvenih ustanovah, ne pa več v javnem prevozu in trgovinah.

Ob vstopu v Hrvaško tako od sobote ne bodo več zahtevali covidnega potrdila, so sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva.

To bo prvič po več kot dveh letih, da se bodo prebivalci lahko brez omejitev zbirali in družili časovno, je povedal hrvaški notranji minister in vodja nacionalnega štaba civilne zaščite Davor Božinović.

Uporaba mask bo na Hrvaškem obvezna le še za zaposlene in bolnike v zdravstvu ter za zaposlene in obiskovalce socialnovarstvenih zavodov. Povsod drugje bo veljalo le priporočilo za uporabo mask, vendar bo to individualna odločitev posameznika, neuporaba mask pa ne bo več kaznovana.

Hrvaška bo sprostila tudi večino ukrepov, povezanih s prehajanjem meje. Ljudje, ki v Hrvaško vstopajo iz držav članic Evropske unije, za vstop ne bodo več potrebovali covidnega potrdila.

Prav tako bodo lahko od sobote. 9. aprila, na Hrvaško prišli vsi, saj ne bo več veljala prepoved vstopa za nekatere države. Državljani tretjih držav bodo tako lahko prečkali mejo brez dokazovanja razloga prihoda, dovolj bo le potrdilo o cepljenju proti covidu-19, potrdilo o prebolelosti ali negativen test.

Če boste želeli odpotovati tudi v druge države, velja pred potovanjem preveriti, kako imajo to vprašanje urejeno v ostalih državah, saj so te tudi spremenile vstopne pogoje za tuje državljane in ukrepe. Podatke najdete na strani vlade – Potovanja v tujino.