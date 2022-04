Wings For Life World Run – 8. maja 2022 tečemo tudi v Ljubljani

Ljubljana, 8. april 2022 – Še mesec dni je do letošnjega globalnega dobrodelnega teka Wings For Life World Run, po štirih letih ponovno z uradnim tekom tudi v Sloveniji. 8. maja bodo tekači za dober namen tako lahko spet organizirano tekli v Ljubljani, še vedno pa je na voljo tudi opcija teka z aplikacijo, kjer tečeš sam ali le v družbi prijateljev, z drugimi tekači po vsem svetu pa si povezan preko spleta.





Prav poseben koncept teka: ko ciljna črta lovi tebe, ne ti nje



Wings for Life World Run je edinstveno tekaško tekmovanje, ki poteka simultano po vsem svetu in nima vnaprej določene ciljne črte. Tekači, ne glede na to kje tečejo, štartajo ob natanko istem času, zasleduje pa jih premikajoča se ciljna črta v obliki zasledovalnih vozil, povezanih z nadzornim centrom teka v Avstriji. S štarta se zasledovalci poženejo 30 minut za tekači, nato pa hitrost počasi povečujejo. Na uradnih tekih je proga vnaprej določena, tisti, ki tečejo sami, pa si začrtajo svojo. Za tekače z aplikacijo je zasledovalno vozilo seveda virtualno, a prav tako 100% usklajeno s tistimi na uradnih tekih. Najboljši je na koncu tisti, ki pred zasledovalnim vozilom beži najdlje. Dobrodošli so tudi tekmovalci v invalidskih vozičkih.





Wings for Life globalni tek je namenjen tekačem vseh stopenj, od začetnikov in zagnanih amaterjev do profesionalnih športnikov. Nekaterim je cilj premagati vsaj 5 kilometrov, drugim preseči svoj star osebni rekord s tega teka, tretjim pa boj za zmago. Oboji pa z udeležbo prispevajo za dober namen. 100 odstotkov izkupička od štartnin gre namreč fundaciji Wings for Life, ki išče zdravilo za poškodbe hrbtenjače.



Vse informacije o teku in prijava: https://www.wingsforlifeworldrun.com/sl

Fundacija Wings for Life – Wings for Life je neprofitna fundacija, ki financira raziskave hrbtenjače in katere misija je najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Ustanovljena je bila leta 2004 in od tedaj po vsem svetu financira raziskovalne projekte in klinične preiskave. Vprašanje ni, ali se bo zdravilo in način zdravljenja poškodb hrbtenjače kdaj odkrilo, vprašanje je le kdaj, zato vsak, ki se udeleži teka Wings For Life World Run, prispeva delček na poti proti cilju. Do sedaj se je z globalnim tekom za ta namen zbralo že 33,3 miljona evrov. Več na www.wingsforlife.com.